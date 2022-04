Mucho se habla sobre la presencia contante de Ovnis en nuestro país, y cómo se van incrementando la cantidad de avistajes de personas, quien filman con sus celulares o cámaras ciertas circunstancias.

Para tocar este tema, el especialista Marco Bustamante analizó la oleada ovni de este 2022, ya que según afirmó el experto, la última gran oleada ocurrió en los años 90' pero no fue tan registrada como la del presente año.

"La gran diferencia en la actualidad es que todo el mundo tiene celulares. Todo el mundo empezó a registrar los Objetos Voladores No Identificados", sostuvo Bustamante.

De este modo, realizó un repaso por los casos más destacados de los últimos años: registros reales de avistamientos desconocidos y filmaciones impresionantes.

Ovnis: casos destacados en nuestro país

Cabe destacar, que entre los casos más rutilantes figuran el de Roque Sáenz Peña, San Carlos de Bariloche, Capilla del Monte, Victoria y Neuquén, entre otros.

Para el caso de Neuquén, el que expuso lo ocurrido fue Federico Frake (gerente de operaciones), quien sostuvo que "a las 19 del 30 de junio estábamos haciendo un vuelo de instrucción en el Aeropuerto, empezamos a divisar algo en el sector sur. Primera pensamos que era un avión comercial, pero su luz era muy fuerte, más brillante y estuvo de forma estática por 45 minutos con un color blanco fuerte. Nos llamó la atención porque no era un avión, un drone o una satélite estáticos, porque por momento su luz era intensa y rojiza".

En cuanto a lo ocurrido en 1994 en Roque Pérez, Aurelio Castelani (testigo) argumentó que "estábamos trabajando en un almacén rural a 100 metros de la ruta 205, kilómetro 136, en donde terminamos las tareas a las 12.40 y nos fuimos a tomar una gaseosa para luego volver a trabajar. Me llamó la atención las cotorras que estaban en la araucaria y me pongo a verla, y detrás estaba la luna menguante con los picos hacia abajo, y veo delante de la luna algo que no era un avión, pájaro a algo normal, y lo llamé a mi compañero, y me dijo que nunca había visto algo así. Estuvo un largo rato yendo de un lado a otro, era oscuro en el centro y tenía una forma de nuez invertida o caparazón de tortuga".

El último caso registrado tuvo lugar en julio de 2021 en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, donde Bustamante y otros testigos vieron como unas 20 o 30 luces aparecieron en el cielo yendo de lado a lado, y siendo observados desde la ladera del cerro.