El avance de la tecnología cotidiana permitió una conversación entre una máquina y un alma en pena. El increíble registro tuvo lugar en Reino Unido, cuando un joven influencer vivió la extraña situación. Lejos de atemorizarse, utilizó los hechos como material para sus redes sociales, y esta acción rápidamente dejó atónitos a propios y extraños.

Sucede que el joven no solo compartió su experiencia sino que además le agregó un video en donde comprobaría que los hechos no son un invento, sino pura realidad.

En tanto, el episodio vivido por este muchacho, que fue difundido en julio pasado en su canal de youtube “Really Haunted”, y luego a nivel mundial, es todavía un verdadero misterio. Cabe señalar, que no es la primera vez que sucede algo similar, mientras que también hubo otros objetos “inteligentes” que captaron cierta actividad esotérica.

Primeros detalles

En la actualidad existen diferentes tipos de inteligencia artificial, entre ellas Siri de Apple y Alexa de Amazon. Esta última, es un asistente virtual desarrollado para controlar varios dispositivos smarts (inteligentes) que sean compatibles con este sistema, como la luz de nuestra casa, otros teléfonos, heladeras, lavarropas, cafeteras, aspiradoras, cámaras de seguridad, cortinas y más.

Es importante destacar que esta tecnología ya se usa en todo el mundo por lo que está disponible en idiomas como español, inglés, francés, italiano, alemán y japonés. Con ella, los usuarios pueden entre otras cosas crear rutinas para automatizar sus dispositivos inteligentes en función de un comando de voz, hora o ubicación. Ahora bien, los dispositivos compatibles con Alexa permiten a los usuarios activar el sistema utilizando una palabra de activación, por ejemplo “Alexa”. Tan avanzada está la herramienta que en septiembre de 2019, se sumó una opción para que los dispositivos contengan la voz de famosos actores, y que cada quien elija el que más le guste, mientras que el primero disponible en la lista de celebridades fue Samuel L. Jackson.

Así fue el registro

A sabiendas de cómo funciona y para que se usa la citada herramienta, podemos desandar en la insólita situación registrada. Según recordó Lee, (así es como se lo llama) todo comenzó cuando durante una noche en la que el asistente virtual de su teléfono celular empezó a hablar y mantener una extraña conversación. Lo que resulta insólito es con quién, si el propio Lee aseguró que aquella noche estaba solo en su vivienda.

Mientras que considerando los hechos por venir, el creador del citado canal advirtió: “Lo que estás a punto de ver, creo, es demoníaco. Un mal en nuestro hogar. Mi familia y yo vivimos con estos y tratamos de documentarlo para que todos lo vean. Las siguientes imágenes pueden asustarte”.

Al dar comienzo al video, se puede ver al investigador paranormal durmiendo, mientras que pocos segundos después se despierta debido a “fuertes golpes no identificables”. Tal como indicó el protagonista de los insólitos hechos, en ese preciso instante, es cuando su asistente virtual comienza a responder una serie de preguntas que en primera instancia nadie le habría consultado, siendo esta la única manera de activar su sistema.

Y aquí surge le misterio “porque si habló y respondió, quiere decir que alguien le hizo diferentes consultas”, sostuvo Lee. Además reveló que luego la máquina le dijo de la nada “su esposa”, y más tarde amplió su registro diciendo, “Ella era mi esposa”.

Bastante asombrado, pero para esta altura ya lejos de estar sonmoliente, Lee intentó reaccionar indagando un poco por lo que comenzó a interrogar junto al móvil en voz bien alta, a quien le estaría hablando y mediante este realizó algunas preguntas. ¿Tu esposa? ¿Qué pasó con ella?, indicó el hombre según confeso algo asustado y como respuesta obtuvo algo que lo paralizó.

curre que de forma inesperada el espectro le dijo: “Me la quitaste”. Tomando coraje Lee replicó: “¿Quién era tu esposa?, no me llevé a nadie ¿Quién? Dime quién eres. Tienes a la persona equivocada”. Pero sin darle un respuesta concreta el altavoz le replicó: “la encontré aquí”.

Acto seguido, el investigador apagó su celular porque “empezó a emitir ruidos que parecen ser una risa” y todo se tornó algo macabro. Desde entonces, el episodio no volvió a repetirse. En tanto, tras revelar esta situación, Lee cerró su publicación diciendo: “Al igual que todos los programas de caza de fantasmas, cualquier metraje debe tratarse sólo con fines de entretenimiento”. Mientras que para aquellos que no creen en la secuencia que él vivió, concluyó: “Estas son nuestras experiencias viviendo en un ‘casa embrujada’ y no han sido validadas por ninguna institución científica”.

Convivencia en primera persona



La secuencia de imágenes difundidas no sólo sorprendió a los seguidores de los diferentes redes sociales, sino que además motivó a los principales diarios, y noticieros a entrevistar al “cazador de fantasmas”, como algunos lo llamaron.

Por este motivo, después de hacer público este episodio, Lee realizó decenas de notas con la prensa local, lo que le valió difusión para también ser contactado por periódicos y medios internacionales. Experiencia. Lee reveló que su canal de Youtube “Really Haunted”, fue fundado durante septiembre del 2016, por lo que este año celebró sus primeros seis de vida y al momento lleva registradas más de 12.850.000 de visualizaciones.

Cabe aclarar que en el sitio, que posee 193.000 seguidores, el investigador explicó en su presentación: “Mi nombre es Lee y me encanta todo lo espeluznante. Este canal documentará mis aventuras en casa y en todo el mundo mientras exploro mitos y leyendas aterradores en mi búsqueda de pruebas de una vida después de la muerte”.

Allí, se pueden ver varios videos del propio Lee en diferentes partes de su casa, cazando fantasmas y capturando insólitas sombras. A partir de esta aclaración es que Lee pretende no ser juzgado por las imágenes que comparte, ya que muchas veces suelen dejarle comentarios ofensivos sobre el material, dudando además de su veracidad. Según dijo el investigador en diferentes portales, “ya son muchos años de registrar extrañas situaciones, y no creo que nada sea casualidad”