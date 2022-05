Misterio; una maldición, la marca. Quizá un traspaso temprano a otros planos, o muchas teorías más, son las que abarcan a la conocida historia de este grupo con un número en común: el 27. La leyenda o mito dice que personas muy famosas a nivel mundial, la mayoría del mundo del rock, fallecieron a sus 27 años de edad en misteriosas circunstancias. La mayoría de las muertes de estas personalidades que conforman la lista estuvieron rodeadas de drogas, alcohol, raros accidentes y suicidios. Algunos de los integrantes de la lista la componen: el rey del Delta blues y guitarrista Robert Johnson; Brian Jones, fundador de los Rolling Stones; Jimi Hendrix, considerado como el mayor guitarrista de todos los tiempos; la mejor cantante de rock y blues, Janis Joplin; el carismático Jim Morrison, líder de The Doors, y otros más, como Kurt Cobain, líder de Nirvana, y la talentosa cantante británica de blues y rock melódico, Amy Winehouse.

Amy Winehouse falleció después de ingerir una enorme cantidad de alcohol: 416 mg de alcohol por decilitro de sangre. El patólogo que hizo el examen dijo que con 350 mg/dl ya se muere. La cantante de una voz única también se fue a sus 27 años.

El pacto de Johnson

Una de las trágicas historias que está rodeada de varios sucesos paranormales, es la de Robert Johnson, quién nació en 1911 en Hazlehurst, Mississippi, y se decía que era un terrible músico, pero por lo malo que era, hasta que de un día para el otro comenzó a tocar la guitarra y cantar blues como si fuera un elegido. De ahí, nació la historia, que él mismo alimentó, que una noche en el cruce de las carreteras Highway 69 con la 49, en Clarksdale, esperó la medianoche e invocó al diablo con una oración que aprendió de un viejo esclavo. En ese preciso momento, Johnson le pidió una sola cosa, tocar el blues como nunca nadie lo hizo.

.

Fue entonces que el diablo le concedió el pedido, y se convirtió en uno de los mejores músicos del blues. La gente no podía creer que Johnson tocara mágicamente la guitarra solo apoyando los dedos en las cuerdas, sin moverlas. Fue así como se convirtió en el mejor bluesman de todos los tiempos. Grabó 29 canciones y sus dos mayores éxitos están dedicados a su pacto demoníaco: “Crossroad blues” (blues de encrucijada) y “Me and the devil blues” (yo y el blues del diablo). Pero todo favor tiene un precio, y al pactar con el diablo, pagó con su vida. La última noche del músico fue en agosto de 1938. Johnson tenía 27 años y tocó en un local llamado “Three Forks” (tres tenedores), en Greenwood, Mississippi. Antes de subir al escenario habló de forma seductora con la esposa del dueño del local, quién le envió una botella de whisky para que tomara unos tragos y calentara la garganta. A los pocos temas, Robert comenzó a sentirse mal y abandonó la guitarra, bajó del escenario y salió a la calle. Transcurridos tres días, lo encontraron muerto, presumiblemente envenenado con estricnina, veneno que se utiliza para matar pájaros o roedores.

Amy fue una de las artistas más lloradas en el ámbito de la música

La lista de los artistas que murieron y llegaron a metas impensadas a esa corta edad son muchos, y también son varios los que se encuentran relacionados a sucesos inexplicables con fenómenos paranormales. A los ya citados se pueden sumar Bob Gordon, Jesse Belvin, Cheíto González, Malcolm Hale, Alan Christie Wilson, Peter William Ham, Leslie Harvey, Lee Durham, Gary Thain, Dave Alexander, Evangelina Sobredo Galanes, Dennes Dale “D” Boon, Pete de Freitas, Sean McCabe, Mia Katherine Zapata. Quizá, si se rastrea con más minuciosidad, alguno más engrosaría la lista...

2+7= 9

Ya vimos una teoría, la del pacto diabólico. Otra de las tantas teorías sobre las muertes del club de los 27, puede venir de la mano del significado de la numerología del nueve, si es que sumamos las dos cifras que conforman la última edad que tuvieron las personas fallecidas. El nueve es la repetición del tres, tres veces. Según la numerología, el tres es el número que representa el universo - pensar en el hombre / el cielo / tierra o de la mente / cuerpo / espíritu o en el pasado / presente / futuro. Ahora bien, si se habla del número 333, se podría abarcar el campo de la santísima trinidad en un contexto bíblico. Pero el significado más espiritual, que nos ocupa aquí, generalmente se trata de aliento y asistencia. El número 3 significa despertar espiritual, habilidades especiales y la capacidad de atraer personas hacia ti de manera positiva.

El cantante de The Doors, Jim Morrison, quien solía improvisar poemas en el escenario, fue encontrado muerto en la bañera de su departamento de París el 3 de julio de 1971. Fue el segundo de la lista.

Dicho número en sí mismo representa abundancia, prosperidad y éxito, y aquí es dónde muchas personas creen que estas tres características que suelen ser buenas, en lo general, a los artistas del club les vienen otorgado con su muerte, ya que al fallecer las figuras logran su mayor éxito, al ser conocidos más rápidamente en lo mediático, sus temas prosperan debido a la muerte que se difunde en los medios. En cuanto al número 9, los escritos bahá’ís dicen que dicho número es “el número de la perfección” y “la cifra más alta, por lo que simboliza la plenitud, la culminación”. Pero sin ir más lejos, si se sigue buscando una relación en el campo de la numerología, el número 9 invertido se convierte en un 6, y este siempre estuvo relacionado al diablo.

Lo que queda muy en claro es que varias podrían ser las teorías sobre por qué grandes artistas, de los cuales la mayoría pertenecieron al mundo del rock, han fallecido a los 27, pero no existe una sola que puedan tomarse como verdadera. En todo caso, el próximo habrá que volver a evaluar...

¿Qué significa el 27?

Ya hablamos de las diversas combinaciones que puede tener el número “maldito” en el mundo de la música, pero ¿qué simbología numérica carga el 27?. El número 27 en numerología simboliza la compasión y la filantropía. En general, en lo espiritual este número representa el llamado de los ángeles a las personas a tener una mayor conexión con su alma y tomar el camino correcto, ¿será entonces que al verse interrumpida por acciones anteriores esta conexión espiritual no llega y el alma muere?

Fue subastado en USD 334.000 el saco de lana que Kurt Cobain usó en el Unplugged

El argentino que integra el selecto grupo

Rodrigo Bueno, “El Potro”, nació el 24 de mayo de 1973 en la capital cordobesa. Tuvo su primera aparición en los escenarios a los 5 años. Cercano al grupo “Chébere” uno de los más populares de Córdoba, comenzó a hacer colaboraciones junto a ellos.

Sus inicios fueron con la banda “Manto Negro”, con la que no tuvo demasiada popularidad. Se trasladó a Buenos Aires y el año 1987 graba su primer disco “La foto de tu cuerpo”. Con el lanzamiento de su segundo disco “Aprendiendo a vivir” llegó a la fama buscada en todo el país.” El Potro” se consagró y fue reconocido como uno de los íconos del cuarteto, junto a Carlos “La Mona Jiménez”. Así llegó la firma de un contrato con la productora discográfica Magenta, que tenía en su catálogo a la mayor parte de los grupos de cumbia.

Rodrigo falleció a sus 27 años en un accidente automotor

Con un éxito indiscutido, giras maratónicas, decenas de miles de discos vendidos, premios, y sus canciones que se convierten en hits instantáneos hicieron de Rodrigo un ícono del cuarteto en Argentina. Comenzó a cultivar un alto perfil dentro de la farándula, era la figura del momento, por su simpatía, su humor, y sus extravagantes colores en el pelo. Rodrigo fue el único que le realizó un tema a Diego Armando Maradona y lo cantó junto a él. El tema al día de hoy es un ícono tanto en el mundo de la música, como del fútbol, por hablar de la mano del D10s y ser reconocido por el propio Maradona.

El accidente de Rodrigo Bueno y el vacío en la música. En la noche del 23 de junio del 2000, Rodrigo cenaba en un restaurante con sus colaboradores, su pareja y su hijo Ramiro, y al salir de allí decidió manejar rumbo a un recital que iba a brindar, y a la altura de la localidad de Berazategui, la camioneta que el músico conducía volcó y debido al impacto Rodrigo salió despedido y falleció a sus 27 años. Ya era 24 de junio... La misma fecha que moría, muchos años antes, el mismísimo Carlos Gardel.

Tecnología que los unió

Un grupo de entusiastas de la tecnología logró lo que durante años, y en algunos casos décadas, parecía improbable: volver a escuchar música nueva de artistas como Jimi Hendrix, Jim Morrison -quien justo en este 3 de julio cumple 50 años de fallecido-, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Todos ellos pertenecientes al club, dejando inconclusas varias carreras musicales que muy probablemente tenían muchísimo más para brillar. Bajo el nombre de Lost Tapes of the 27 Club, este grupo de entusiastas utilizó Inteligencia Artificial para producir canciones inéditas.