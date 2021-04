Es una pregunta recurrente de parte de la sociedad, para quienes se dedican al tema y suelen hablar de extraterrestres, y lo primero que se suele pensar, en una buena medida, es en seres verdes con cabezas grandes y ojos llamativos abundan por ahí. Sin embargo, y más allá de lo mucho que se ha dicho o visto en el cine y cuanto se ha leído, lo cierto es que sí se sabe de la existencia de varias razas que se diferencian por sus características físicas y diversas habilidades. Al punto que en el mundo de la Ufología se mencionan siete principales especies y, entres ellas, tres son las más conocidas. ¿Cuáles son y cómo se diferencian? . Este es un informe, despojado de toda fantasía.

Reptilianos

Los reptilianos son, básicamente, reptiles que pueden adoptar la forma humana y además, tienen la capacidad de transformarse en unpersona común y corriente cuando lo decida, o volver a su forma natural. Hay indicios de que sería una raza proveniente de los Draconianos, unos humanoides de más de dos metros y medio de altura con rasgos muy similares a los de los animales reptiles que se conocen. Los reptilianos ocupan un importante papel en teorías de conspiración moderna y en estudios de ufología.

Una de las posibles teorías indica que esta raza extraterrestre tiene como principal objetivo infiltrarse entre los humanos, específicamente en las altas esferas del poder, probablemente con intenciones de conquistar la Tierra y llegar a dominar a los humanos. En este contexto, algunas personas del poder político o mediático son relacionadas con los reptilianos, debido a estas características. No son sus únicas peculiaridades, se menciona que son grandes guerreros, con un importante, competitivo y jerárquico sistema político-militar. Esto llevó a que los reptilianos lograran liberar grandes guerras contra los humanos en el pasado remoto. Con un gran poder psíquico, absorben energías negativas como el odio y el miedo. Entre tantas creencias sobre la especie, se señala que llegan a controlar la Tierra desde las sombras, disfrazándose de seres humanos entre la élite gobernante. Existen leyendas de que Quetzalcoatl, (uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica, con forma de serpiente emplumada) dios de los Aztecas, era en realidad un reptiloide, proclamado dios entre los humanos por ser justamente un ser superior alienígena.

Los Grises

Como es de esperarse por el nombre, se trata de extraterrestres cuya tonalidad es de color gris. Dentro de esta especie existe un subgrupo que se encuentra dividido entres los pequeños y los altos. Los grises pequeños tienen características de ser delgados, de cabeza grande y alargada, con ojos negros y de aproximadamente metro y medio de altura. Estudios indican que estos seres son provenientes de la constelación de Orion y son los que ejecutan la mayoría de las abducciones de personas que se detectaron en la Tierra. De todas formas, se cree que esta raza alienígena trabaja para los reptilianos y que durante la década de los años 50 del siglo pasado, negociaron en secreto con el gobierno estadounidense para intercambiar tecnología, a cambio de poder experimentar con seres humanos, con tal de investigar qué realiza hombres y mujeres para sobrevivir y así encontrar soluciones para (evitar o no) nuestra extinción. Ahora bien, estos subgrupos también tienen rangos entre ellos. Los grises pequeños se encuentran supervisados por los altos, que miden aproximadamente dos metros y medio y son quienes realizan las "misiones diplomáticas" con otras razas cósmicas, y además, se cree que fueron los que realizaron la negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos. Al respecto, varias son las historias en la que ex militares estadounidenses o ex integrantes de la afamada Área 51 dicen ser testigos de negociaciones con esta raza de aliens, quienes al parecer también contarían con importantes poderes mentales para influenciar en la toma de decisiones del gobierno, en infiltrar altos niveles políticos y de modificar genéticamente a algunos humanos.

Pleyadianos

Los extraterrestres conocidos como pleyadianos o también denominados nórdicos o erranos, son una supuesta civilización cuyo nombre deriva de su lugar de origen, que es la constelación de las Pléyades (dentro de la constelación de Tauro). Esta raza es descrita por algunas personas que afirman haber tenido contacto con estos seres, que son muy avanzados e inteligentes. Quienes fueron contactados coinciden en que miden más de dos metros y son muy similares a los seres humanos, con rasgos muy nórdicos. Tienen características como una pelo muy largo de color rubio o dorado, con ojos muy grandes y de color azul y medios achatados, además su piel pareciera ser bastante pálida. Se considera que la raza de los pleyadianos cuenta con un gran estado de conciencia y nivel espiritual, lo cual a través de ellos terminan consiguiendo el poder para lograr viajar en el tiempo y pueden tener una vida de hasta mil años terrestres. Esta raza es considerada como un grupo de seres iluminados que se ofrecieron para ayudar a los humanos a lograr alcanzar una nueva etapa evolutiva con sí mismo y con todo lo que lo rodea, y evitar los potenciales avances de reptilianos y grises. No son los únicos registrados, pero sí los que tendrían más incidencia en nuestra raza humana. Lo que no es poco.

Muchas personas que llegaron a contactarse con ellos, mencionaron que tienen grandes poderes de telepatía, de reencarnar entre los humanos y contactar a gente con invitaciones o amenazas.

Varias son las historias de personas que tuvieron contacto con alguna de estas razas extraterrestres, y todas ellas de formas distintas. En crónica se habló sobre las situaciones de reptilianos que se observaron hasta en programas televisivos.

En el caso de los grises, varias son las historias a lo largo del mundo sobre abducciones de personas que luego mencionan todas estas características de las criaturas que los secuestraron.

ANNUNAKIS Y LYRIANOS

Los nibiruanos, o más conocidos como Annunakis, son una raza alienígena gigantesca que es considerada como aquella que llegó a la Tierra a "sembrarla" con humanos y regresan de forma periódica para observar cómo estamos utilizando los recursos del planeta. Se llaman así porque Annunaki era el nombre que los sumerios le dieron a sus deidades, como se puede ver en varias inscripciones, que venían del planeta Nibiru y que significa "los que bajaron del cielo a la Tierra".

Un grupo de arqueólogos tradujeron tablillas sumerias donde supuestamente se dice que los numerios mezclaron su propio gen con los homínidos, produciendo a la raza humana que colocaron en la Tierra, hace aproximadamente unos 200 mil años. Algunos otros indican que los annunaki necesitaban oro y tras crear un híbrido (hoy, los humanos), luego los explotaron en la extracción del precioso metal. Quizá por eso los primeros homo sapiens consideraban a esta raza extraterrestre como "dioses" por ser seres superiores a ellos. Por otra parte, según varias investigaciones en el campo ufológico, los Annunaki regresan cada tanto para observar la evolución de la humanidad y observar de qué manera impactan en la Tierra, que es una situación que preocupa a las agencias de seguridad, militar y políticas a nivel mundial, las cuales fueron creadas específicamente para manejar este tipo de asuntos con extraterrestres.

Otra de las razas alienígenas son los lyrianos, quienes fueron al parecer los primeros seres humanoides de la galaxia, y quienes combatieron contra los reptilianos . Existe la creencia que se encuentran en otro campo astral y se considera que de ellos descienden las demás civilizaciones mencionadas como los pleyadianos y los veganos (que no son denominados así por lo que comen, sino porque son originarios de la estrella Vega). Se especula que los habitantes que pertenecían a Lyra podrían ser de diferentes aspectos físicos. En primer lugar, estarían aquellos de piel blanca con cabello rubio o blanco, los cuales serían como los pleyadianos, aunque, también se encontrarían los lyrianos pelirrojos, los de piel morena y los gigantes que pueden medir hasta casi 3 metros de altura. Asimismo, se dice que hay otro tipo de estos alienígenas que son con aspecto de ave y otros con aspecto de gato. No obstante, este tipo no cuenta con plumas ni pelaje. Eso sí: estos extraterrestres son pacíficos y se consideran seres de luz

Hasta el momento no hay pruebas certeras sobre las características puntuales de las diversas razas, pero miles de personas están convencidas de que existen "teorías de conspiración" y que el gobierno mundial oculta la existencia de estas civilizaciones alienígenas desde hace décadas, con el fin de que no se genere pánico o por temor a sublevaciones.

VEGANOS, PERO NO SABEMOS QUÉ COMEN...

Hoy en día estamos muy familiarizados con la palabra vegano o veganismo, que hace referencia a las personas que evitan el consumo de carne animal, derivados de productos animales y alimentos que contienen ingredientes de origen animal.

Pero en el campo ufológico, los veganos son una raza de alienígenas que tienen dicho nombre porque son provenientes de la estrella Vega y son denominados como los historiadores galácticos.

Existen dos tipos de seres inteligentes, los humanoides de piel oscura y de tipo no caucásico,están diseminando la verdadera historia de la raza de piel oscura/azul en la Galaxia, y asistiendo a la humanidad en la comprensión de su potencial y motivación,son seres positivos y benevolentes que están recuperando la verdadera historia de la humanidad y el legado de los Veganos y comprendiendo la historia Galáctica.

Una de las razas menos conocidas y nombradas son los robóticos, pero es preciso mencionarlos ya que varias características de estos, se encuentran relacionadas a los avances tecnológicos de los seres humanos.

Los robóticos poseen una morfología muy variada, estos extraños seres comparten una caracteristica en comun: no parecen actuar en voluntad propia dado lo limitado de sus acciones, sino que probablemente son controlados a distancia por alguna entidad superior que es la cual le manda su cometido en las misiones interestelares y Galaxticas.