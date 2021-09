A pesar de que existen innumerables relatos y avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) en el mundo, si se compara con la cantidad de habitantes que hay en la Tierra, pocos fueron los que tuvieron la dicha de vivir una experiencia de tal magnitud. Por eso cuenta el relato de una testigo, que vivió tres avistamientos en diferentes oportunidades. ¿Una elegida acaso?

Marita, a quien solamente citaremos así para preservar su identidad, vive en el interior de su provincia natal, Entre Ríos, y le comentó al grupo de investigación Dogma-Argentina, que ella tuvo la posibilidad de poder vivir tres avistamientos de OVNIs en distintos momentos, y lo más llamativo de esto es que los objetos en todos los casos eran diferentes, en cuanto a su estructura y movimiento.

La testigo comentó que su primer avistamiento se dio en 1978 en el pueblo en el que ella creció. "Estaba sentada en la vereda de mi ciudad, y de golpe veo que viene girando bajo como si fuese una bola de esas que giran en las discotecas, repleta de luces", contó Marita. Y agregó que tenía como un diseño muy parecido a lo que hoy se representa al coronavirus (Covid-19) plasmado en imágenes, porque era negra y tenía como todas puntas que sobresalen de colores distintos. "Volaba a una altura baja y lo seguí hasta el campo. Ya era de noche y el objeto iba girando despacio y a poca altura. Puedo garantizar que no era un avión, ni un satélite porque aparte no coincidían las características, tampoco un dron, que no existían aún", remarcó.

Segundo Avistamiento

El segundo episodio de avistamiento OVNI que vivió Marita ocurrió en 1980, pero esta vez en la provincia de Salta, mientras visitaba esa provincia. En el camino de cornisas, empinado y que se encuentra camino a la ciudad de Salta, en un costado se pueden observar las laderas de las montañas y del otro como si fuese un precipicio con un frondoso bosque. "Era la tardecita, cuándo ví que un objeto nos empezó a seguir, era una luz blanca fuerte. Para mí era como una esfera, pero era sin forma porque se podía ver más la luz que el objeto y nos siguió todo el camino al costado del colectivo en el que estaba realizando una excursión", relata Marita, quien agregó que este objeto realizaba movimientos, extraños y nunca antes vistos en ningún tipo de tecnología aquel año, porque se movía para adelante, para atrás, para abajo y para adelante sin dificultad alguna.

Por tercera vez

El tercer avistamiento de Marita sucedió en Uruguay, hace unos pocos años atrás, dónde se encontraba acompañada vacacionando, y no fue la única que vio el fenómeno. "Estábamos viajando por una ruta de noche, y delante nuestro había un puente y adelante un arroyito. De ese costado del puente en un momento se elevó una luz verde, no muy grande, que se encontraba justo allí en esa parte del arroyo. Se comenzó a elevar y se perdió en el cielo", relató, para enseguida agregar: "No era un avión y tampoco un dron, no tengo dudas". En este último caso, se podría llegar a hablar de un OSNI (Objeto Submarino No Identificado), ya que por lo que comentó la mujer entrerriana, lo que se elevó salió del agua y se dirigió al cielo.

¿Habrá sido un OSNI?

Si lo visto por Marita resultó un supuesto caso de avistamiento en el cual un objeto desconocido emerge o se sumerge en el agua, por su supuesta naturaleza o su posterior evolución en el aire suele asociarse con OVNIs. Empero, a diferencia de la profusa casuística de estos últimos, existen muy pocos indicios físicos de los OSNIs, como fotografías o imágenes en movimiento, aunque sean lejanas, borrosas y con poco detalle, y menos aún surgiendo de un arroyo, ya que los registrados son del mar o ríos anchos y profundos. Tampoco los informes militares dan demasiada letra al respecto. Sin embargo, las pocas pruebas resultan reales y sin trucos.

Sin pruebas

Lamentablemente de los tres casos que Marita dijo haber vivido, no existe material físico, es decir ningún tipo de imagen que pueda llegar a verificar si sucedió lo relatado. Pero en ese contexto, la testigo, una persona adulta, con hijos ya mayores, profesional de la docencia y con un nivel sociocultural por encima de la media, demuestra no ser una persona influenciable y mucho menos fantasiosa. Sí refirió que, a pesar que se dieron en lugares distintos, los objetos que vio tenían forma circular, cada uno con características distintivas, pero lo más llamativo de todo era su comportamiento en cuanto a las leyes de las física y a la tecnología que hoy se conoce. Incluso, en su último avistaje reafirma que no se trataba de un dron porque lo pudo observar en detalle y las dimensiones no cuadraban con la tecnología que más se puede aproximar.

Marita le contó a Dogma-Argentina que ella desde muy chica tuvo curiosidad por observar el cielo y lo mira atentamente, porque cree que puedan suceder este tipo de fenómenos, además de disfrutar de la naturaleza de nuestro planeta

Los avistajes de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) continúan aumentando a lo largo y ancho de todo el mundo. Claro está decir que en el transcurso de los confinamientos frente a la pandemia del coronavirus los avisos de avistajes aumentaron y las descripciones sobre lo visto o capturado fueron muy variadas.

Modelos de OVNIS

Como ya hemos nombrado en Crónica, existen varios grupos de modelo de naves no reconocidas. En este caso, los avistados por Marita ingresan en la lista conocida como "saturno"; "nuevos modelos fotografiados" o "forma de bola de boliche", que son los menos visibles a nivel general, pero que en su gran mayoría se observan cerca de lugares con agua o mucha vegetación a su alrededor.