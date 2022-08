Todos los días en las redes sociales aparecen nuevos videos que muestran situaciones paranormales y sobrenaturales. Ovnis, fantasmas, espíritus, entre otros fenómenos es un poco de lo que se puede ver en las imágenes y videos compartidos en las distintas plataformas.

En esta oportunidad, un usuario de TikTok publicó un escalofriante video donde se puede observar una situación totalmente anormal. El clip causó temor a los usuarios de las redes que terminaron por volverlo viral.

En el epígrafe de la publicación, el joven escribió: "Cuando te dicen que no pasan cosas en el trabajo no les creas". Con esa frase, el chico tituló la situación que le tocó vivir en su trabajo.

El joven se encontraba en el depósito del lugar cuando algunos de los objetos que había se empezaron a mover de un lugar a otro sin que alguien los tocara.

Con el correr de la filmación que subió el usuario llamado “@chino_lynn” se puede ver una serie de sucesos extraños en el lugar. Todo comienza con el movimiento de la tapa de un cesto de basura, que se acelera a medida que corren los segundos. Pero lo más espeluznante ocurre cuando el tacho de basura se corre del lugar de donde estaba ubicado sin la intervención de un tercero.

Las cámaras de seguridad del lugar lograron captar todas la imágenes que se volvieron virales en Internet llegando a tener más de 400 mil reproducciones.

Algunos usuarios relacionaron los movimientos de los objetos con el viento pero la mayoría no duda de que se trata de hechos paranormales.

¿Qué opinan los usuarios sobre el video viral?

“Me dio mucho miedo, que horror estar en el lugar del joven”, escribió una mujer. “Siento que si soy yo la que vivo eso me muero”, aseguró una chica. “Yo rajo, no me quedó ni un minuto más en el depósito”, comentó un hombre. “El soldado más valiente”, bromeó otro.

Por supuestos siempre hay algunas personas escépticas ante ciertos temas sobrenaturales. Estas no quisieron quedarse calladas y escribieron sus comentarios bajo el video.

“Queda más que claro que fue el viento el que movió esas cosas”, sentenció un hombre. “Que ganas de inventar que tiene la gente”, dijo una joven. “Están todos locos si piensan que esos son espíritus, fue el viento”, aseguró otra.