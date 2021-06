¿Quiénes habitan entre nosotros? ¿En la Tierra solo la especie humana es la dominante? ¿Podríamos estar conviviendo sin saberlo con razas extraterrestres? Estas y más preguntas aún siguen sin contestarse, pero al parecer la respuesta se encuentra más cerca de lo que pensábamos. Son muchas las inquietudes, y quizás una pueda desentrañarse buscando en Eurasia. Allí se han mostrado -y lo siguen haciendo- un movimiento o grupo denominado Allatra. Enterémonos más de lo que cuentan...

¿Rusia es la clave?

En los últimos tiempos se estuvo difundiendo un video de una comunidad en Rusia en la que una integrante mira a la cámara y pestañea de una forma peculiar y llamativa. Lo hemos publicado en ediciones de meses atrás, pero ahora profundizaremos sobre ellos. Se trata del grupo Allatra, que habló en los últimos tiempos respecto a lo que se vio en los videos de YouTube y contestaron varias preguntas sobre la presencia de diversas razas extraterrestres en el planeta Tierra.

En la última entrevista realizada a esta comunidad que habita suelo ruso y que aparentemente continúa en aumento, participaron dos integrantes principales, Igot Mikhailovich, y la mujer que mostró que pestañea de forma diferente a la de los seres humanos, pero muy similar a la de los que se los ubica como reptilianos, según distintas descripciones. Quien dice ser el líder del movimiento habla del planeta de los Annunaki, ya que los seguidores preguntaron si su planeta se llama "Nubira" (¿Nibirus?), pero en realidad menciona que no se llama así. Con una mirada pícara, mira a su compañera y le dice que lo diga ella el nombre, a lo que la mujer menciona que se llama Wamfim, y acto seguido con una mirada fija a la cámara vuelve a pestañear de derecha a izquierda, en vez de arriba a abajo como es lo habitual en los humanos.

Luego sigue diciendo que los Annunakis no viven solo en un planeta, sino que habitan en varios por el avance intelectual y espiritual que alcanzaron. Pero Wamfim es el planeta más cercano a la Tierra en el que habitan (y no sabemos cual es), y el líder de Allatra indica que desde allí cuidan a la raza humana, como así también a otras razas desde otros planetas. Planteado esto, ¿cuál es el planeta de origen de los Annunakis? A lo que Mikhailovich responde que, como existen hace miles de millones de años, no saben cuál es su mundo de origen.

Creación del hombre

Según sostienen en Allatra, la raza humana proviene de otro planeta, y a esta altura debería estar mucho más avanzada pero sigue siendo una raza salvaje, por eso no es capaz de integrar la comunidad mundial. Luego resaltó el líder de la comunidad que los humanos somos el resultado de cambios genéticos que fueron realizados por diversos dioses. Entonces, ¿que tienen que ver los Annunakis con nuestra especie? "Es que ellos eran las personas mas comunes hasta ese entonces, por lo que decidieron crear las naciones y dividir a las personas", responde. Y agrega que los Annunakis no fueron los únicos que vivieron entre los humanos, los reptilianos también estuvieron y aun viven hoy entre nosotros. Ante la pregunta de un seguidor de la comunidad sobre si la raza humana fue esclavizada por los reptilianos, Mikhailovich contestó que sí, aunque aclaró que esto pasó hace mucho tiempo atrás y que por suerte en la actualidad no sigue pasando, gracias al pedido de ayuda de los humanos a los Annunakis.

.

¿Más evolución?

¿Se puede evolucionar a otro nivel para convertirse en otra raza extraterrestre?, le preguntó el periodista y al líder de la comunidad, meticuloso, respondió que si se refiere a la evolución al nivel alcanzado por los Annunakis, es ese el gran deseo de la humanidad, de alcanzar un nivel de desarrollo superior. "Eso sería magnífico" añade. Empero sobre el proceso de avanzar para ese paso, Mikhailovich indica que el proceso no es difícil y que cada ser siente y entiende cómo debería ser el mundo, como debería ser para alcanzar esa evolución. Sólo hay que lograrlo. Pero deja entreabierto que habla primero de la elevación espiritual. En esta misma línea, consultados los dos integrantes de Allatra sobre qué consejo les dan a la raza humana, desde su punto de vista, sus respuestas quedan flotando en un mar de dudas. "¿Y por qué se hace hincapié en su punto de vista?", pregunta Mikhailovich, y el periodista le responde, debido a que en videos anteriores, donde Tatiana se hizo famosa por su raro pestañeo (ya comentado en este suple), se menciona que ella pertenece a otra raza. Así, todo hace suponer que Tatiana, integrante del Allatra, dice ser de una raza extraterrestre indeterminada, pero bien podría ser una Annunaki aunque también quedan dudas si no es una reptiliana, por los movimientos de sus ojos. Ya finalizando la entrevista, Mikhailovich da a entender (¿o busca aclarar?) que su compañera no es humana y que está aquí para ayudarnos a avanzar como raza en conjunto y para evolucionar, porque no se puede hacer de forma individual.

En este caso, sostiene que Tatiana pertenece al grupo Allatra, pero sería una guía junto a la comunidad para entender cuál es el camino a seguir de los hombres para generar la evolución en toda su esencia. Cabe destacar que durante la entrevista, la mujer lo único que responde es el nombre del mundo de los Annunakis, pero cuando se la consulta sobre una respuesta que brindó anteriormente, Igot responde por ella. De esta forma no le da lugar a que pueda indicar con su propia voz por que había expresado que de la raza de ella hay "más de lo que me gustaría, pero mucho menos de lo que se espera". Es allí cuándo Mikhailovich responde que la mujer responde esto porque conoce nuestra esencia humana, a lo que luego de dar su respuesta mira fijamente a Tatiana y le pregunta si coincide y ella con un movimiento de su cabeza asiente.

¿De qué trata este movimiento global?

En la página oficial, el movimiento Allatra se presenta como un Acuerdo de Asociación Global, y como la base para la aplicación práctica del modelo de sociedad espiritual y creativa mediante el establecimiento en el ámbito laboral de la sociedad de un nuevo formato. Además definen que las relaciones entre las personas adquieren una nueva visión cualitativa, y que se basa en la aplicación de los universales, espirituales y morales.

Lo que buscan entonces con el nuevo movimiento ruso es implementar un nuevo modelo de sociedad. ¿Quiénes pueden ser y son los integrantes del movimiento que dice ir por un camino para la evolución de la raza y poseer en su comunidad una raza extraterrestre?

Los miembros asociados del Acuerdo de Asociación Global Allatra son personas físicas y/o jurídicas, ejecutivos comerciales o entidades sin fines de lucro. Desde el movimiento mencionan que estas personas son los promotores del cambio y se encuentran dotadas de iniciativas, carácter y liderazgo, de los cuales depende no sólo el bienestar económico-financiero de las personas subordinadas, además de su perfeccionamiento espiritual y moral.

La Argentina se encuentra entre los países que cuenta con participantes del movimiento. Hoy en día, son ya cientos de miles los representantes conscientes, socialmente activos de los diferentes ámbitos y sectores del mundo laboral en más de 200 países del mundo que han apoyado la iniciativa nacional mundial.

El parpadeo que cambio al movimiento

En un vídeo publicado por el canal de YouTube "El Nuevo Amanecer", se observa que en el programa ruso "Allatra TV" que se encuentran hablando de existencias no humanas en la Tierra, una de las invitadas parpadea pero de una forma distinta, es decir sin sus párpados, sino con párpados internos.

La mujer parpadeó como si tuviese una piel interna en sus ojos que se cierra de los extremos derecha e izquierda y no de arriba a abajo como lo hacemos los humanos. El locutor del video deja la incertidumbre de si puede ser o no un efecto de la tecnología, por lo que decidió contactarse con el canal ruso y preguntarles qué fue lo que ocurrió allí y por qué decidieron mostrar ese contenido.

El primer video fue eliminado, pero había sido visto por miles de personas por lo que comenzaron a indagar y tuvieron que hablar sobre el tema y el movimiento al que pertenece la mujer.