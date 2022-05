Algunos meses atrás, una vecina de Jacinto Cruz, La Pampa, que se identificó como Irma Rick, salió a declarar públicamente que estaba esperando un hijo de un extraterrestre. Sus declaraciones en Crónica HD dejaron boquiabiertos a más de uno.

Sin embargo, pese a las múltiples burlas que recibió Irma, hasta hace algunas horas, todavía no se había confirmado con certeza el particular embarazo de la mujer de La Pampa.

El misterio de su embarazo finalmente dejó de ser una incógnita, ya que, en las últimas horas, se pudo certificar que la mujer no está embarazada de un extraterrestre.

De todas formas, hay veracidad en su relato, debido a que, se registraron varios nuevos episodios paranormales en Jacinto Cruz, La Pampa, zona donde vive Irma.

Algunos habitantes de dicha zona, hablan de pérdidas de noción del tiempo y espacio, e incluso, muchas personas aseguran haber aparecido a varios kilómetros de donde recordaban encontrarse por última vez.

Además, muchos hablaron de la existencia de ciertas luces encandilantes, las cuales terminaron paralizando a los testigos. La preocupación comenzó a aumentar notablemente en La Pampa, luego de los varios relatos de vecinos que han salido a la luz.

Muchos habían dudado del relato de Irma Rick

Pese a que, en su momento, una gran mayoría puso en duda el relato de Irma, y hasta incluso, muchos aprovecharon para hacer bromas la respecto, lo cierto es que la mujer había sido noticia previamente, en noviembre de 2021, por permanecer desaparecida por 24 horas.

Al ser consultada por su desaparición, la mujer declaró que había sido abducida por un ovni, y aseguraba que existía la posibilidad de haber quedado embarazada del ser extraño.

Siguiendo con su relato, Irma detalló la inexplicable situación en Crónica: “Abrí la ventana y empezó a bajar un bicho, tenía un metro de largo y no tocaba nada. Luego empezó a levantar con la luz y cuando se cortó la luz desapareció. Después no vi más nada. Forma de humano no tenía, no vi ni piernas ni brazos. Arriba tenía como un plato volador con luces fuertes”.

Durante las horas que estuvo desaparecida, la mujer aseguró haber estado en contacto con extraterrestres, y además, indicó que apareció a 60 kilómetros de su casa, sin siquiera poder decir una palabra.

De todas maneras, la situación de Irma es un tanto particular y distinta a la del resto, ya que su relación con los extraterrestres viene desde hace más de 20 años. Incluso, en 2002, realizó una extraña denuncia con respecto a estos seres extraños.