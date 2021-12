El hombre que volvió de la muerte fue una telenovela argentina de la década del 60, estuvo protagonizada por Narciso Ibañez Menta y cuenta la historia de cómo Elmer Van Hess regresa a la vida después de haber sido condenado a muerte, y cuyo cuerpo fue comprado por un científico que lo revivió. Décadas más tarde la ficción se hizo realidad, pero con un protagonista e historia diferente: Víctor Sueiro.

El 20 de junio de 1990 sufrió un paro cardiorespiratorio que lo dejó muerto clínicamente durante 40 segundos y revivió. Él creyó que se había desmayado, pero el médico que lo atendió en su momento le dijo que no. Años más tarde describió a esa situación como "la luz al final del túnel y toda la pelota".

.

Manuel Víctor Carlos Sueiro nació el 9 de febrero de 1943 en Buenos Aires y murió por segunda vez el 13 de diciembre de 2007. Su carrera en el periodismo comenzó cuando apenas tenía 16 años en diario El Mundo y luego pasó por otras redacciones, entre ellas Gente que en varias oportunidades lo destacó como figura del año y en 1999 del siglo.

Además de trabajar en medios gráficos hizo carrera en televisión. Primero con Lucho Áviles en El juicio del gato, luego en 1973 le seguiría Teleshow junto a Alfredo Garrido, José de Zer y Laly Cobas, a partir de allí ganó mayor reconocimiento aún.

También formó parte de Siesta (1975), Una terraza al mar (1979) e incluso estuvo en Festilindo (1980). Además se lució junto a Tita Merello en Todo Tita. En cuanto a lo radial le tocó trabajar junto a Fernando Bravo en Un mundo mejor por Radio El Mundo.

Uno de los últimos ciclos televisivos en los que participó fue Misterios y Milagros en Canal 13, el cual recibió buena aceptación por parte del público y trataba sobre fenómenos místicos. En una de sus emisiones contó su experiencia tras volver de la muerte en junio de 1990.

"Vida después de la vida"

"¿Qué nota voy a hacer con esto? Yo ni soñaba con los libros", contó Sueiro hace unos años en una entrevista con Jorge Rial sobre su muerte clínica. Así comenzó su carrera como escritor que se extendió hasta 2007.

Su primera publicación fue Más allá de la vida, el registro escrito sobre volver de la muerte contada por su propio protagonista. Este libro tuvo una continuación en Más allá de la vida II, y le siguieron otros títulos como "Poderes", Curas sanadores", "La virgen, milagros y secretos", "El ángel de los niños", entre otros.

Algunos de los libros escritos por Víctor Sueiro.

"En esos 40 segundos en los que estuve clinicamente muerto viví algo que cambió mi vida por completo y creó que puede cambiar la vida de muchos de la misma manera.Viví la esperanza porque en esos 40 segundos en los cuales uno no puede pensar, soñar, alucinar, porque el cerebro se encuentra en stand by esperando a que le llegue sangre y no cumple ninguna de sus funciones, en esos 40 segundos pasé por la etapa típica del túnel, la luz, la sensación de paz, el no querer volver. El caso es que a partir de ahí nació toda una historia nueva en mi propia vida", relató el periodista.

¿Qué hay después de la muerte?

Es uno de los subtítulos de su primer libro y allí escribió: "Yo, horizontal, en la mesa de intervenciones; una sensación de estar yéndome a la nada; movimientos lentos pero tensos a mi alrededor, el doctor Wisner me dice que me estoy mareando, yo le digo 'sí, sí', y no recuerdo nada más porque todo se puso negro de golpe y pasé a la nada. O eso creía yo, al menos. Y no estaba del todo equivocado: fue en ese instante en que se produjo mi muerte. Pero sí me equivocaba en algo: la experiencia vivida en ese tiempo me demostró que no solo no había pasado a la nada, sino que era muy probable que hubiera pasado al Todo".

.

En en ese libro no sólo escribió su propia experiencia, sino que también incluyó el relato de otras personas que en Argentina pasaron por su misma situación. Durante varios años se consagró como el autor más leído en el país.

Sin embargo, los más jóvenes lo recuerda por "que Sueiro apague la luz", una publicidad que protagonizó para una de las empresas de energía eléctrica de Argentina.

Con una larga trayectoría en el periodismo y los principales medios de comunicación, murió a los 64 años producto de un infarto fatal. Desde 1990 hasta 2007 atravesó 10 agioplastias y le colocaron 11 stents, su cuerpo había soportado demasiado y esta vez no dejó que regresara.