El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, imputado por estafas reiteradas y asociación ilícita, declaró este jueves ante la Justicia en Goya, provincia de Corrientes. Sostuvo que si lo dejan en libertad podrá “volver a operar y pagar”.

"No tengo ni un peso encima”, dijo. Se le dictó la prisión preventiva por el peligro de fuga y la falta de arraigo.



Cositorto, acusado de presuntas estafas bajo el denominado esquema piramidal Ponzi, se negó a responder preguntas de la prensa en la ciudad situada a 230 kilómetros de la capital provincial, donde se registraron 100 denuncias en su contra. Declaró por más de una hora.

