Gustavo, papá de Fernando, amenazado.

Uno de los abogados de la familia de Fernando Pastorizzo, el joven de 20 años asesinado a balazos en Gualeguaychú, hecho por el que está detenida su novia, Nahir Galarza, aseguró este lunes que, a pesar de haber recibido amenazas, los familiares “no van a bajar los brazos” y continuarán motorizando la causa “hasta las últimas instancias”.

El letrado Juan Carlos Peragallo realizó estas declaraciones tras la denuncia realizada por el padre de la víctima, Gustavo Pastorizzo, quien aseguró haber sufrido amenazas y un ataque a su vivienda el sábado último.

Según la denuncia presentada en la Policía de Entre Ríos, Pastorizzo despertó entre las 4 y 5 de la madrugada del domingo “al escuchar fuertes patadas” en la puerta de su vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de Gualeguaychú, informaron fuentes policiales.

Asimismo, al salir encontró despegado y roto un afiche con una leyenda en pedido de justicia por Fernando, con una foto del rostro del joven, que estaba pegado en el frente de su vivienda.

Tras la denuncia, desde la Jefatura Policial Departamental Gualeguaychú se dispuso la presencia de un efectivo policial en las inmediaciones de la casa para evitar “que se repitan las agresiones y hechos vandálicos”, explicaron voceros de esa fuerza.

Por su parte, el abogado Peragallo detalló que a su cliente le “patearon la puerta de la casa y arrancaron el cartel que dice ’Justicia por Fernando’ y tenía su foto, lo rompieron y lo tiraron a media cuadra”.

En diálogo con la prensa local, el letrado aseguró que el padre “no pudo ver a nadie, pero su pareja le había alertado que había visto a una persona merodeando llamativamente” la zona.

"Está dolido e indignado”, afirmó Peragallo y recordó que “la semana pasada sufrió varias amenazas por Facebook, en la que le decían que se deje de joder con la causa, que el hijo era un drogadicto y un golpeador; todo lo que se viene diciendo en algunos medios”.

"No quisimos decirlo porque un Facebook anónimo y dado de baja es muy difícil de rastrear y pensamos que no era algo para preocuparse porque son las típicas amenazas cobardes que hace la gente que no se da a conocer”, agregó el letrado.

Finalmente, puntualizó en que la familia “no va a bajar los brazos” y que estos hechos le dan “más fuerza” para seguir con la causa “hasta las últimas instancias del juicio”.

Fernando fue asesinado de dos balazos el 29 de diciembre último en Gualeguaychú y por el crimen está detenida Nahir (19), quien primero confesó el asesinato y luego dijo que se trató de un accidente, y permanece detenida con prisión preventiva en la comisaría de la Mujer de esa ciudad.