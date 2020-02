El hijo de la secretaria de Partido Justicialista (PJ) de Villa Gobernador Gálvez fue acribillado este miércoles de 40 balazos en esa ciudad santafesina del Gran Rosario e investigan si el hecho estuvo vinculado a un tiroteo ocurrido en la zona el último martes o a algún ajuste de cuentas entre narcos, informaron fuentes judiciales.



El asesinato de Martín Sebastián Berton, hijo de Mónica Cabrera, es el número 40 cometido en Rosario en lo que va de 2020.



El hecho ocurrió esta jornada por la madrugada en el cruce de las calles San Juan y Julio Argentino Roca, de Villa Gobernador Gálvez, a metros de la casa de la madre de Berton.

Cuatro de los disparos que recibió el vehículo en el que iba Berton.



Este mediodía, en diálogo con diferentes medios de prensa, la mujer dijo que seguramente su hijo "estaba huyendo" de los atacantes y que llegó hasta la puerta de su casa, donde ella escuchó una "ráfaga de disparos".



"Berton, que vivía en otro barrio, fue hallado acribillado adentro de su propio Chevrolet Corsa color gris", indicó la fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos que atiende el caso, Marisol Fabbro.



Además, la funcionaria judicial detalló que, durante los peritajes, la policía constató que el cuerpo del hombre presentaba 40 impactos de bala.

El cuerpo de Martín Sebastián Berton tapado por una sábana, al lado del auto en el que viajaba.

A su vez, en el suelo, los agentes hallaron 35 vainas servidas de calibre 9 milímetros, y cinco plomos encamisados deformados en el interior del vehículo.



El ataque se produjo a las 5 de la mañana y fue denunciado por testigos al 911.



Si bien aún se desconoce el modo en que ejecutaron a Berton, se presume, por la cantidad de disparos, que los delincuentes utilizaron una ametralladora.



Voceros de la fiscalía apuntaron que una de las hipótesis es que el crimen de Berton está relacionado con una balacera contra una vivienda, que tuvo lugar ayer en Monte Hermoso al 1000 de la misma localidad.



La madre del hombre pidió que se investigue lo ocurrido con su hijo, quien trabajaba en un taller de chapa, era padre de tres hijos y estaba casado.



"Quiero la verdad, porque acá Justicia no hay en Santa Fe. Quiero hablar con el ministro (de Seguridad, Marcelo) Sain y que me diga la verdad: saber por qué a mi hijo le dispararon 40 tiros en la puerta de la casa de la madre", expresó la mujer.



"Yo no quiero que mi hijo sea el número 40, no quiero que sea una cifra", dijo llorando la mujer ante periodistas.