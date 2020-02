En las últimas horas, un nuevo video aparentemente filmado por uno de los rugbiers, muestra como comenzó la pelea entre Fernando Báez Sosa y los jóvenes rugbiers, en el boliche Le Brique, de Villa Gesell.

En la grabación, puede verse como el personal de seguridad del local bailable está sacando a la calle a varios de acusados por el crimen y estos discutían con el guardia y le decían: "Pero si yo no soy, no me toqués".

.

El citado documento habría sido grabado por Lucas Pertossi, exactamente 10 minutos antes del crimen de Fernando.