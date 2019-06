El empresario acusado de golpear y ahorcar a su ex pareja fue detenido este miércoles en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Al llegar al lugar por la denuncia de la propia seguridad del edificio ubicado sobre la calle Juana Manso al 600, once agentes de la Prefectura Naval, un médico y un chofer de ambulancia fueron agredidos por Esteban Mallorca Tebaldi, que además logró romper las esposas, aunque minutos más tarde fue reducido.

"Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces", dijo el hombre durante el operativo.

Ahora, Mallorca Tebaldi continuará bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, hasta resolver su situación procesal.

Por su parte, Camila Serra declarará el martes próximo ante la fiscalía 16 de la ciudad de Buenos Aires. "Si me pasa algo, fue esta persona porque yo no me voy a suicidar", avisó.