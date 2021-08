Verónica Monti, ex pareja de Sergio Denis, fue detenida el domingo pasado después de intentar robar un par de botas y un par de zapatillas en un local del Alto Palermo shopping. En las últimas horas circularon las imágenes donde se puede ver cómo la mediática es atrapada infraganti.

Tras ser descubierta Monti fue detenida en la comisaría 14, aunque este martes al mediodía ya fue liberada. “Está excarcelada, ordenó el juzgado su soltura. Eso fue después de la indagatoria. Le dije al juzgado, cuando la asistí en la defensa, que como el delito fue infraganti debía estar demorada, no detenida”, reveló el abogado Martín Francolino, la defensa de la mujer, en diálogo con el programa "El Club de las Divorciadas" que conduce Laurita Fernández.

Luego, añadió: “Como no teníamos la filmación completa yo solicité que hicieran un cambio de carátula porque hay una tentativa de hurto, no de robo”. Aparentemente, Verónica le habría quitado la etiqueta a los calzados, pero un código ubicado en las suelas hizo que los empleados se dieran cuenta de que los productos no habían sido pagados.

.

Cabe destacar que no es la primera vez que la mediática está implicada en un intento de robo. Por ese motivo, su representante legal ya adelantó que pedirá una pericia psicológica para determinar si sufre cleptomanía. “Ella se pone ansiosa o con un deseo enorme de arrebatar cosas, pero cuando lo hace se angustia enormemente y llora”. afirmó. Y completó: “Si sale positiva hay que hacer un sobreseimiento”.

En septiembre de 2019, ya había circulado una grabación de cámaras de seguridad en dónde supuestamente se veía a la mujer llevándose mercadería sin pagar de un local ubicado en Belgrano. Sin embargo, Verónica negó esa versión en un ida y vuelta con el programa conducido por Ángel de Brito. “No, chicos. Esta no soy yo, mi amor. Lo desmiento. No es mi hijo y tampoco soy yo”, se defendió.

Meses más tarde de ese mismo año, se quedó en la calle por no poder pagar el alquiler del departamento donde vivía junto a sus hijos. Le pidió ayuda al Gobierno de la Ciudad para que los trasladen a un centro y también pidió por todos los medios que le prestaran un lugar para estar junto a sus nenes.