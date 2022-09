Los policías que integran las custodias, sobre todo la de los funcionarios de alto rango, tienen una preparación especial. Para esto la Policía Federal cuenta con una División de entrenamiento para custodios.

De allí surgen quienes integran las custodia presidencial, se supune que son seleccionados los mejores. Pero el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ayer, los dejó bajo la lupa.

Lo que debería haber sucedido es que funcionen los anillos de seguridad "como la palabra lo indica es la formación de los custodios en distintos niveles circulares", dice a Cronica.com.ar un comisario retirado que tuvo alto cargo en la jeraquía policial.

El anillo de diamantes son los cinco custodios que están más cerca de la persona a proteger. "Esta formación se llama así porque los se desplaza en forma de diamante, como si fuera un rombo. El protegido debe ir en el centro", agrega la fuente consultada.

Entre esos cinco, está el "hombre cero" que es el designado para estar más cerca , para arrojarse sobre el protegido si es necesario.

El custodio debe tener activado sus cinco sentidos y no se pueden distraer. Ante la pregunta de si frente a un ataque tiene que elegir la vida de la vicepresidenta antes que la propia, la respuesta fue contundente: "Obvio".

"Tiene que estar dispuesto a interponerse. Por eso generalmente llevan chalecos antibalas", sostiene otra de las fuentes consultadas.

Pero además de este anillo diamante en contacto estrecho con el custodiado, hay un equipo que inteligencia previa o de "adelanto", que observa el lugar y eventuales agresores, observan situaciones extrañas que les puedan llamar la atención y evalúan eventuales peligros.

Por otro lado, es básico el estado físico de los custodios. Además el entrenamiento se hace en diferentes escenarios como vía pública, en desplazamiento, descenso de un vehículo, en un restaurant, en un cine, en un avión, en una conferencia de prensa, entre otras situaciones.

En llamada Casa de la Muerte, es donde se realizan los entrenamientos para actuar en lugares cerrados. Allí se plantean situaciones de alta peligrosidad para resolver.

"La premisa es proteger al funcionario, no abatir o reducir al agresor. Situación que se puede dar en forma simultánea en el grupo de custodios. Está quien debe proteger al custodiado con su cuerpo o con elementos de protección, chalecos, paraguas, maletines. Y otro los que deben reducir al agresor", explica otra fuente. Pero nada puede "distarer" a los custodios de su "objetivo" que es la protección del funcionario, serán los grupos de apoyo los que se ocupen del resto pero no el "anillo de diamantes".

"El cuerpo de inteligencia que actúa con el equipo de custodias se debe infiltrar entre manifestantes y observar movimientos extraños que hagan presumir una eventusl agresión para que sea desalentada", agrega la fuente.

"La rígidez de una custodia a veces se hace flexible por pedido u orden del propio custodiado. Pero si hay riesgos para el custodiado, tiene que hasta usar la fuerza si es necesario e imponerse para lograr salvar la vida del custodiado en caso de una potencial agresión", afirman categoricamente las fuentes consultadas.

Si en la cotidianidad el custodiado tiende a pedir "menos rígidez", el custudio puede evaluar la situación y puede optar por "seguir en esa misión o pedir un cambio". No es justificación para un custodio decir que la persona no se dejaba proteger.

"Hay una Direccion general de Custodias y después de acuerdo a los objetivos reciben el nombre por ejemplo Departamento de Custodia Vicepresidencial", explica una fuente.

Ante la pregunta a los especialista sobre cómo llegó a puntar con un arma un hombre a la vicepresidenta de la Nación en la puerta de su casa, los especialistas sostienen: "pudieron haber subestimado el contexto de la presencia de personas no hostiles, al contrario vieron pleno apoyo a la funcionaria y alegría por su presencia. Es ahí donde muchos agresores se mimetizan para producir un atentado, también la posibildad de actuación de lobos solitarios o personas con desiquilibrios mentales. Un custodio nunca puede bajar la guardia".

El momento del atentado a la vicepresidenta

"No identificacon una situación de amenaza. Todo pasó en segundos", sostienen quien intentar explicar el accionar de los custodios que no es investigado penalmente pero si de manera administrativa.

"El momento de mayor riesgo para un custodiado es cuando éste decide saludar a los simpatizantes y tomar contacto con ellos. Esto no invalida que el custodio deba hacer su trabajo", aclara la fuente.

Tras lo sucedido, que la vicepresidenta no advirtió, siguió caminado, firmado libros y saludando. "Esto no podría haber sucedido. El designado hombre cero debería haberse arrojado sobre Cristina, sacarla lo más rápido posible, formar un escudo. Increiblemente nada de esto pasó", sostiene asombrado un especialista en seguridad, y agrega: "después de lo que sucede no podes dejar que la persona siga caminado por la calle".

"Frente a este se requiere una reacción inmediata y desmedida, es decir agarrarla a llevarla, meterla adentro de una auto, protegerla con tu cuerpo y vida", agrega

"Si vos sos custudio tu trabajo es dar la vida por otro. Si no estas dispuesto ponete un parripollo en la ruta 2", agrega.