Karina Guyot, la fiscal platense a cargo de la desaparición del joven trans Tehuel De la Torre de 21 años, pidió a la hermana Verónica Alarcón, "que ella y los vecinos" que colaboran en la búsqueda "salgan de la zona" porque "entorpecen" el operativo que realiza la Policía Federal Argentina (PFA) con perros especialista en búsqueda de personas en Alejandro Korn.

En un audio que se difundió, se escucha una conversación teléfonica entre Alarcón, la hermana de Tehuel y la fiscal Guyot que lleva adelante la desaparición de Tehuel De la Torre, donde esta última, "le pide por favor que salgan del lugar" ella y los vecinos. A lo que Verónica responde que "nadie le avisó que agentes de las fuerzas iban a realizar un operativo". "Yo no tengo que darte explicaciones de lo que tengo que hacer", replica la funcionaria.

Es que antes del despliegue de este miércoles, entre el martes por la noche y este miércoles por la mañana, vecinos y allegados a Tehuel habían anunciado que ellos mismos emprenderían la búsqueda. Es así que desde anoche comenzaron por su cuenta a rastrillar zonas descampadas de los barrios La Esperanza y La Laurita, de la localidad bonaerense de Alejandro Korn. En ese marco, Verónica le responde: "Yo como hermana y como vecina estoy buscando también".

Sin embargo, Guyot en el audio sostiene: "Vos estás equivocada, porque en vez de ayudarme me entorpecen el trabajo. Es una locura hacerlo en particular, no me sirve en la causa ". Y remarca: "Hay un protocolo de trabajo en la justicia". Asimismo, subraya: "Tiene que buscar la gente que está preparada".

A lo largo de la comunicación la fiscal le ordena y reitera a la hermana de Tehuel que "salgan del lugar". Y explica: "Policía Federal y Policía de la provincia está organizando para hacer el trabajo de rastrillaje con otros elementos, y si la gente está en el lugar, en lugar de ayudarme y sacar algo, que quizá para nosotros es importante, ustedes lo descartan. No están preparados, no son profesionales. No pueden hacer esto".