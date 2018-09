En tanto, este martes el delincuente fue capturado por personal policial tras diversos allanamientos realizados en el barrio Costa Canal y Las Lilas. En tanto, este martes el delincuente fue capturado por personal policial tras diversos allanamientos realizados en el barrio Costa Canal y Las Lilas.

En tanto, los uniformados secuestraron el vehículo utilizado para el atraco y las prendas de vestir que tenía el marginal al momento del delito. Por último, cabe recodar que la víctima además de padecer el robo de su teléfono recibió varias trompadas en la zona de las costillas. El ladrón en la dependencia policial. (diariodecuyo.com.ar) Con esta moto "trabajaba" el delincuente. (diariodecuyo.com.ar)

El hecho ocurrió el pasado lunes en la intersección de las calles Colón y San Lorenzo, en la localidad de Santa Lucía, San Juan donde gracias a las cámaras de seguridad se pudo ver el momento en que, de 36 años y quien acababa de dejar a su hijo en la escuela, es sorprendida por un motochorro.Las imágenes muestran cómo la mujer es abordada por el delincuente y comienzan a forcejear. Ella intenta que no le saque su celular y este comienza a golpearla.En el video se ve cómo la mujer de 36 años se defiende y en el medio del forcejeo la víctima logró sacarle el chaleco al ladrón, quien finalmente terminó escapando con lo robado, momento en que la mujer intentó detenerlo a punto de casi ser arrastrada por la moto.La hija de la víctima habló con la prensa local y recordó que el ladrón insultó a su madre y la amenazó con dispararle si no le daba el celular, y luego le pegó en las costillas.Según allegados de la víctima, cuando esta intentó realizar la denuncia en la Comisaría 29 de la mencionada localidad, los policías que la atendieron le dijeron que no podían tomarle el reclamo porque estaban ocupados y que debía volver a las 18 horas.La familia de María se mostró indignada con los uniformados, argumentando que en ese momento ella necesitaba contención tras la situación que padeció y a la cual se enfrentó.