El doctor Alfredo Cahe, médico personal de Diego Maradona durante más de tres décadas, ratificó sus críticas contra el equipo de profesionales que lo atendió en sus últimos días.

“Diego no estaba para morirse. No sé qué pasó, pero su fallecimiento hay que verlo desde varios ángulos. Yo me quedé con la angustia de que se podría haber hecho algo más”, dijo Cahe en una entrevista con Crónica HD.

El profesional calificó con términos muy duros la actuación de Leopoldo Luque, el médico atendió a Maradona en sus últimos meses de vida. “Yo vi por primera vez a Luque en la Clínica Olivos (donde Diego fue operado de un hematoma subdural, dos semanas antes de su muerte) y durante el diálogo que tuve con él, me pareció que este colega no andaba bien de la cabeza. Lo digo por la manera en que me refería los problemas que había tenido con Diego”.

Preguntado sobre si el destino del astro hubiese sido diferente con otro médico que se encargara de su atención, Cahe opinó: “Yo hubiese obrado de otra manera. Cualquier colega con dos centímetros de frente hubiese dicho que a ese paciente había que tratarlo en un lugar coherente, internarlo en una clínica psiquiátrica para rehabilitarlo, y así hubiera salido adelante”.

Luque recibió muchas críticas por su decisión de retirar al crack de la Clínica Olivos y llevarlo a una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde según los testimonios no había equipamiento médico ni personal idóneo para atenderlo. Se investiga además si el médico falsificó la firma del Diez para que lo dejaran retirarse, pese al consejo en sentido contrario de los médicos del establecimiento.

Pero también se le reprochan a Luque los audios hallados en el chat de su teléfono celular, retenido por la Justicia. Allí se le escucha anticipar, cuando su paciente agonizaba, que “el gordo se va a cagar muriendo”. Cahe se mostró indignado: “Cuando lo escuché, dije ‘este es un anormal´. Porque no es normal que un médico diga eso de cualquier paciente suyo, es una barbaridad, es una grosería y más con Diego, que era un santo”.

Para Cahe, la atención que recibió Maradona debe ser revisada por la Justicia. “Esto puede entrar dentro de las calificaciones de imprudencia, impericia y negligencia. Hay muchas intrigas en esto. ¿Cómo puede ser que cuando le dieron medicación se les haya pasado en alto la parte cardiovascular? ¿O Diego no tomó nada y se dejó morir? Todo esto tiene que llegar a la Justicia para que evalúe con un criterio médico cómo fue tratado Diego en sus últimas horas. Y también, que diga cuál es el verdadero estado mental de este muchacho (por Luque)”.

Por último, el médico dejó un recuerdo de su relación personal con Maradona: “Yo nunca me alejé de él, me mantenía en contacto telefónico con él. Pero era difícil encontrarlo, viajaba mucho. Sé que quería regresar a la Argentina. Me había dicho Verónica Ojeda (su ex esposa) que quería ponerse relativamente bien para ir otra vez a Cuba”.