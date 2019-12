Por Fedra Abagianos

@TrinityFlux

Son más de 9.000 los presos que se encuentran en huelga de hambre en las cárceles bonaerenses desde hace ya una semana, y a las que en los últimos días también se sumaron otros penales de distintos lugares del país. "No tenemos hambre de comida, tenemos hambre de los derechos que nos sacaron. Somos los no escuchados, somos los invisibles, somos el último eslabón del pueblo argentino", expresaron.

La huelga pacífica que están realizando todos los privados de libertad de las unidades penitenciarias es el resultado de "la aplicación de una política que pone a la prisión preventiva como una regla y no como una excepción, teniendo en cuenta que más del 85% están solamente procesadas y según el pacto de San José de Costa Rica y para nuestra propia Constitución Nacional, se debe respetar la presunción de inocencia", expresó Claudio Gustavo Yacoy, abogado, especializado en derecho penal y lesa humanidad, presidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria.

Según denuncia el especialista, el gobierno anterior "en complicidad con la justicia bonaerense ha llevado a un colapso del Sistema Penitenciario". Las cárceles superpobladas y en peligrosas condiciones de insalubridad, son uno de los ejemplos de este colapso al que se refiere el abogado.

César Ramírez tiene 36 años y se encuentra en el penal de Sierra Chica en el Pabellón número 8 desde hace doce años y tiene una condena de 19 años por homicidio en ocasión de robo. "No me otorgan la salida transitoria porque el Servicio Penitenciario no hace los estudios que tiene que hacer. Nunca me atendió un médico, ni un psicólogo", aseguró a Crónica el detenido, y agregó: "Estamos pidiendo que se cumpla con las leyes, porque la comida dentro de los penales siempre la trajo la familia. Las cárceles están superpobladas, las son baños, es inhumano. Y además nos sacan dos horas solamente por día al patio".

Desde Sierra Chica: "Estamos pidiendo que se cumpla con las leyes"

"Queremos que nos escuchen, vamos a pelear hasta el final por nuestros derechos", expresó Ramírez.

Para Julio Pomar que está alojado en la Unidad 32 de Florencio Varela, el reclamo es claro y preciso: "Emergencia Sanitaria y más comida. Necesitamos que la ley se aplique como es debido, porque hay hacinamiento en las cárceles, un colapso judicial, retardos de la justicia, violación del debido proceso, de la defensa en juicio, entre otras cosas", aseguró.

Según Pomar, los estudios criminológicos que son los que les permiten acceder a las salidas transitorias, "no son profesionales".

"Todos son un calco del otro, en todas las unidades. A todos los que estamos detenidos nos sale mal el informe porque no trabajan los profesionales como tienen que trabajar, no te hacen un tratamiento para arribar a un diagnótico ni nada de eso. Todos dicen que tenés tendencia al delito, que no tenés contención familiar", dijo Pomar.

Cristian Frias, está detenido por el delito de robo agravado en la Unidad 1 de Olmos, Pabellón 12. La huelga que están llevando adelante en todas las cárceles, según él, es pasiva y pacífica. El detenido le explicó a este medio que pelean por sus beneficios. "Llevo un año y siete meses procesado y no tengo condena, estamos viviendo doce personas donde deben vivir ocho. Todo porque los jueces condenan nuestros pasados y no se rigen por los códigos y las leyes", denunció.

"Queremos que se termine la violación a los derechos humanos, el hacinamiento, la superpoblación, que se tenga en cuenta la educación, el trabajo y la salud, que es el pilar para la reincersión que no sólo nos beneficia a nosotros sino también a la misma sociedad", expresó un detenido de Devoto y otro recluso aseguró que tienen "miedo a morir en la cárcel por el hambre, por el abandono por la desidia, por las enfermedades, por las puñaladas y por la represión del Servicio Penitenciario". Y entre todos le expresaron a este medio la necesidad de solicitarle ayuda a toda la sociedad.