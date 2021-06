Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, dialogó con crónica.com.ar sobre los chicos que están perdidos. “Nosotros nos enteramos a través de denuncias en nuestra casilla de correo info@missingchildren.org.ar, por las comisarias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y fiscalías nos envían las búsquedas. Tomamos denuncias en los medios de comunicación como en el caso de Guadalupe Lucero y nos conectamos con la comisaría y la familia. De ese modo actuamos”, relata.

-¿De este caso de Guadalupe tienen una teoría?

- Nosotros no tenemos teorías, dejamos que actúen los investigadores. Apostamos a la ayuda de la comunidad y concentramos nuestras energías en encontrar a Guadalupe. No podemos hacer hipótesis porque no sería serio, tampoco conocemos el contexto de la intimidad de la familia, nosotros apostamos que la difusión ayude a encantarla.

- ¿Cuántos niños hay desaparecidos en este momento?

-No lo sabemos, puede decir cuántos tenemos nosotros en búsqueda, si sabemos que hay muchos mas chicos que los que nosotros tenemos. No siempre se denuncia y no siempre esas denuncias nos llegan. En este momento tenemos en búsqueda 110 chicos, algunos de los cuales su foto está en la pagina, ese número varía constantemente, porque recibimos denuncias a diario y a diario se resuelven casos.

- ¿Cuando pasa tiempo sin encontrarlo es que comienza a ser más grave?

-Tiempo de encuentro es muy relativo, siempre decimos las primeras horas decisivas y son las que ayudan a encontrarlos con mayor seguridad. Con el correr de las horas el tema se va complicando y en muchos casos pasa mucho tiempo hasta que logramos encontrarlos. Hay casos en los que lamentablemente se los encuentra fallecidos o no se los encuentra, como la gran cantidad de chicos que hace mucho tiempo que están perdidos y no han podido ser encontrados, como Sofía Herrera.

- ¿Cuáles son los motivos de la desaparición?

-La mayor parte de los chicos suele irse voluntariamente de su casa y me estoy refiriendo a los adolescentes. Muchas veces vuelven, en otros no vuelven tardamos mucho en encontrarlos y otros casos nunca han sido encontrado. Crisis familiares, situaciones de rebeldía de la adolescencia , de buscar autonomía.

-¿Cómo hacen las búsquedas ustedes?

-Tenemos redes sociales, pedido de búsqueda de ayuda teléfonos 08003335500 o por WhatsApp 1141573101. Nuestra tarea consiste principalmente en la difusión de la imagen masiva, ayuda que alguien pueda identifica. al menor que está siendo buscado. Nosotros no buscamos lo hacen las fuerzas de seguridad.

-¿Qué pasa con los que hace años que no aparecen?

-Trata de que siga e. funcionamiento la gente capacitada al servicio de esta búsqueda. Pero siempre digo que cualquiera de nosotros puede colaborar con no ser indifrenetes, hay muchos chicos que están perdidos en este momento, cualquiera puede verlos en nuestra página. Cualquier. puede ayudar a encontrar a esos chicos, en algunos casos hace muchísimo tiempo que están perdidos. Con los chicos hace años que no aparecen siguen apareciendo las imágenes en los registro nacionales y provinciales. Nosotros no abandonamos las búsquedas, publicamos sus fotos y seguimos en contacto con los familiares, me parece que necesitan de esa contención que hSeguimos buscando a todos, para que alguien alguna vez pueda brindar información.ay alguien que se está ocupando de sus hijos que aún no han aparecido. Lo peor que pueda pasar es que un meno después del boon de la noticia se lo deje de buscar. Hay que sostener la búsqueda.