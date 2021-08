Pasaron ya dos meses desde la desaparición de la pequeña Guadalupe Belén Lucero (5), el 14 de junio de este año en San Luis, mientras jugaba en la puerta de la casa de su tía, junto a sus primos. Desde entonces, el paradero de la niña es una incógnita y su familia no baja los brazos en la búsqueda.

Sus padres, Yamila Cialone y Eric Lucero, indicaron recientemente que no estaban nada contentos con el accionar de la Justicia y en particular del juez Ariel Parrillis, ya que según ellos no los mantiene informados sobre el avance de la causa. Esta situación provoca que sus progenitores tengan que buscar “data” en los partes policiales.

Cialone pidió a la comunidad y a los medios de comunicación que sigan difundiendo fotos de su hija, para que su nombre “no se apague”. A su vez, solicitó al gobierno puntano que vuelva a colocar imágenes de Guadalupe en sus redes sociales y en la cartelería provincial, que también incluyan los rasgos característicos de la nena, como su lunar en la mejilla. Además, dejó en claro que quienes se la llevaron le hicieron “mucho daño, ya nada tiene sentido sin ella a mi lado”.

.

“Yo seguiré reclamando al gobierno y a la Justicia para que encuentren a mi hija”, comentó también y tuvo palabras de agradecimiento para con todas las personas que se sumaron a su causa en otros lugares del país, ya que se realizaron concentraciones en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y la ciudad sanluiseña de Villa Mercedes.

La movilización fue la más numerosa de las doce que ya se realizaron. En vez de llegar hasta el Poder Judicial local, decidieron bordear la Plaza Pringles, situada exactamente en el kilómetro cero de la ciudad, deteniéndose cada tanto frente a la Iglesia Catedral.

Hasta el momento, la Justicia ha trabajado en la investigación que busca dar con el paradero de Guadalupe. 419 allanamientos, 1221 rastrillajes y secuestro de dispositivos como celulares y computadoras las cuales fueron peritadas sin éxito.

El padre de la niña, Eric Lucero, fue crítico con el rumbo de la investigación. “La búsqueda ha disminuido notablemente, no hay nuevos datos que aporten esperanza ni algunas otras pistas para seguir. Lo único que nos queda es la fe y que la gente nos siga acompañando en este pedido desesperado”, comentó.

Por su parte, declaró que está "destrozado por la tristeza“y que el único motivo que lo mantiene vivo "es encontrar a mi hija sana y salva”. Aunque Lucero se encuentra actualmente separado de la madre de Guadalupe, ambos sostuvieron que este será el Día del Niño “más triste de nuestras vidas”.

En adición, la monja Martha Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada, publicó un documento en el que pide respuesta estatal. Consideró "imprescindible la palabra del gobernador (Alberto Rodríguez Saá) como máxima autoridad de la provincia, ya que sobra silencio, faltan mensajes, palabras y acciones esclarecedoras”.