La Justicia tiene "prácticamente descartado" que los dos motociclistas atropellados en la madrugada de Año Nuevo en La Plata por Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, hayan participado del asalto al matrimonio, mientras que los abogados de los jóvenes embestidos pidieron la detención del hombre al considerar que intentó cometer un doble homicidio.

El móvil de Crónica HD dialogó en exclusiva con una de las victimas y su representante quienes dieron más detalles de la noche del atropello.

.

"Con el correr de las horas logramos ir demostrando que Piparo hizo falsas declaraciones con respecto a los chicos. Realmente es una cadena de mentiras que se está haciendo una bola de nieve. Acá hay chicos humildes y trabajadores, embestidos, abandonados y maltratados por Carolina y el marido", señaló a Crónica HD el letrado Martín De Vargas, representante del motociclista Luis Levalle (23).

Por su pare Lavalle, recordó nuevamente que se dirigía a una segunda quema de muñecos junto a unos amigo ya que a la primera habían llegado "tarde". Fue en ese momento cuando miró hacia atrás y el auto de la funcionaria lo embistió.

"Acá hay chicos humildes y trabajadores, embestidos, abandonados y maltratados por Carolina y el marido".

.

"Mis amigos los siguieron para que no se escapara y otro se quedo conmigo. En ese momento estaba muy mareado, casi inconsciente. No sé porqué lo hizo. Dijo que nos confundió con otros y no dio tiempo a frenar y me chocó", indicó la víctima.

Si bien se pudo comprobar que él no estuvo involucrado con el hecho delictivo de la que Píparo fue víctima, ninguno "se contactó conmigo, ni con mi familia ni nada", apuntó.

Lo único que quiere el motociclista es que "digan la verdad y que se haga justicia", cerró.

¿Qué se sabe hasta ahora?



Fuentes judiciales informaron este lunes que "no hay absolutamente ningún indicio" que relacione al motociclista Luis Levalle (23) y a su acompañante, de 17 años, con el robo denunciado por Píparo y Buzali, al tiempo que confirmaron que la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, cuenta con un video en el que se ve a los posibles autores del asalto, quienes aún no fueron identificados.



A su vez, por pedido de la Justicia, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata allanó esta tarde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado en diagonal 80 y calle 5 de esa ciudad, para secuestrar las grabaciones de las cámaras de seguridad de cuando ocurrieron los hechos."En el procedimiento en el COM se buscan las grabaciones completas de esa madrugada", precisó una fuente judicial.

.



Por su parte, la diputada bonaerense aseguró en las últimas horas a través de una carta que difundió por las redes sociales que tanto ella como su esposo se encuentran " a disposición de la Justicia" y que será esa instancia la que determine lo que sucedió con el robo y con el hecho posterior, al que definió como un "accidente".

el abogado de la legisladora, Fernando Burlando, consideró esta mañana en diálogo con distintos medios que el planteo de los letrados está "alejado de la cordura que impone el derecho" y pidió "no perder el foco de lo más importante" que es "el episodio de inseguridad" que sufrió Píparo, a diez años de haber sido víctima de otro hecho criminal en el que perdió a su bebé de nueve meses de gestación.

.



Según lo que aseguró públicamente Píparo, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis "motochorros" que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.



La legisladora bonaerense agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su auto Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los "motochorros" y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.