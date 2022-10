Jorge Alfonso, nuevo abogado de Carlos Robledo Puch, habló sobre la situación de su defendido, para quien pedirá su "liberación inmediata", ya que considera que su pena “está agotada”.

“Voy a plantear exclusivamente la liberación de él por el agotamiento de pena. Ya cumplió más de 50 años en prisión ¿Hasta cuándo dura una accesoria por tiempo indeterminado? Que esté preso de por vida sería una locura”, planteó el letrado en diálogo con Telam.

En ese sentido, precisó que en las próximas horas se presentará ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro para presentarse como el nuevo defensor del “Ángel de la Muerte”.

Por su parte, Alfonso señaló que habló con Robledo Puch el jueves último en la Unidad 26 de Olmos, donde el 3 de febrero pasado cumplió medio siglo tras las rejas.

“Hablamos de todo, de la causa, de lo que pasó, de los traslados que tuvo, de lo que siente. Mentalmente lo vi muy lúcido, pero tiene muchos problemas de salud. Hay que hacerle un estudio clínico general. Está muy flaco, come muy poco. No está para nada bien. No es el de las fotos que circulan. Ahí estaba gordito, rellenito. Ahora está muy deteriorado”, comentó Alfonso.

A su vez, sobre el encuentro que tuvo con Robledo, el abogado precisó que tuvieron una charla que se extendió durante más de dos horas, en la cual conversaron “sobre todos los temas”, aunque lo notó con un estado de salud “muy deteriorado”.

En cuanto a su estado anímico, Alfonso sostuvo que “cumplir 50 años en prisión lo mató” y lo describió como “un muerto en vida”. Robledo Puch sufre asma y EPOC, a la vez que tiene problemas de movilidad.

Además, Alfonso se refirió a cómo sería la vida del múltiple asesino en caso de salir de prisón e indicó que hay un asilo ubicado cerca de la localidad bonaerense de San Nicolás que estaría dispuesto a recibirlo.





“Es un hogar en el cual estaría alojado al fondo con una casa aparte. Las personas que viven allí no tendrían problema que vaya a residir junto a ellos. También va a haber un cura para darle contención espiritual y la gente de la Iglesia se encargaría de darle una contención material”, explicó su actual defensor.

El "Ángel de la Muerte" fue detenido el 3 de febrero de 1972 y condenado el 27 de noviembre de 1980 a "reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado" por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos.