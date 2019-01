Una agencia de seguridad privada que funcionaba de manera ilegal en un barrio privado de la localidad bonaerense de Guernica fue clausurada y desalojada por orden de la justicia penal de La Plata, informó una fuente policial.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección Provincial de Agencias de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, y se concretó en el predio "Parque Las Naciones", ubicado sobre el kilómetro 38,5 de la ruta 210, en el partido de Presidente Perón.

La fuente detalló que esa empresa y otras dos ligadas a los mismos dueños ya habían sido clausuradas y sus propietarios utilizaban la apelación en la Justicia como método de dilatación.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías N 4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, ordenó el desalojo de la firma lo que constituyó "una medida ejemplar y sin precedentes para el rubro", según confió el vocero de seguridad.

La firma no tenía declarada ninguna sede administrativa, no informaba sobre los objetivos que custodiaba, tampoco los vigiladores con los que trabajaba, ni equipos de comunicación y vehículos, por lo que no cumplía con lo que exige la Ley 12.297 que regula el funcionamiento de las agencias de seguridad privada en territorio provincial.