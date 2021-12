Arturo López, el empleado de un estacionamiento del microcentro porteño que fue violentamente golpeado por parte de un joven de 17 años el 19 de noviembre, comenzó una terapia cognitiva y motora. Su recuperación será un proceso largo. El agresor permanece prófugo.

Arturo, de 66 años, está internado en el Centro Médico Fitz Roy. Si bien está clínicamente estable, todavía se muestra desorientado en tiempo y espacio. No puede mantener conversaciones coherentes. Tiene que estar todo el tiempo acompañado de alguien.

“Quiere salir y hacer las cosas que hacía antes. Quiere ir a pagar las cuentas, por ejemplo. No tiene idea qué hace ahí. La verdad es que Arturo no va a tener la misma vida. Habla incoherencias, está atado a la cama. Se le pregunta el nombre y no sabe. No sabe quiénes son las personas que lo van a ver. Es injusto”, dijo a Infobae Mirian Luna, ex pareja de la víctima y madre de sus hijas.

“Arturo está atado porque neurológicamente está mal. Se puede caer. Necesita que alguien lo esté cuidando. Hace más de un mes que no camina y tiene 66 años. El cerebro no le funciona. No se puede tener una conversación con él. No tiene lucidez. A la mayoría de las personas no las reconoce”, agregó.

“De a poco intento explicarle lo que pasó, pero no logra entenderlo. Estas fechas son horribles para nosotros. Papá estaba súper bien, antes pasábamos estas fiesta de manera normal. Eran celebraciones lindas. Ahora está internado y en realidad no tuvimos Navidad. Estamos agradecidos de que esté vivo pero no imaginamos pasar estas fechas de esta manera”, dijo con Florencia López, la hija mayor de Arturo que junto a su hermana Agostina el 24 de diciembre estuvieron con él durante gran parte del día.

“En la Navidad tienen un horario especial. Nos podemos acercar a la noche si queremos pero no deja de ser raro. Él no está ubicado en tiempo de que son estas fechas. No entramos en detalles con él ni queremos darle información que sea confusa”, explicó.

“Yo creo que sí nos debe reconocer. Con el pasar de los días que vamos todo el tiempo comienza a saber un poco más”, dijo la joven. “Tengo la esperanza de que papá se recupere y vuelva a ser la misma persona que fue antes. Sería el regalo que nos arregle completamente la vida”, agregó.

“Del prófugo no se sabe nada. Lo que me dicen desde la Fiscalía es que tiene dos cosas a favor. Es menor de edad y tiene plata. Se ve que son las condiciones para quedar impune. De él no se sabe nada. se sigue la investigación. Se sigue la búsqueda y se va a continuar tanto a nivel nacional como internacional”, dijo la ex mujer, que es la abogada que lleva adelante la causa.

“La familia está en tema. No sé si el pibe estuvo mal aconsejado, pero como abogada le hubiera dicho que se presente. Lo que hizo es mucho más leve por ser menor. Menor para este tipo de delitos porque ya tiene una causa por estafa. Evidentemente por tener plata, esto queda en la nada”, criticó.