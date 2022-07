Hay delincuentes que no son violentos, que tienen una gran preparación cultural y con capacidades artísticas. Son bandas que usan su talento para estafar, se dedican a la falsificación de obras de arte. También están quienes roban obras verdaderas, pero claro para venderlas hay que tener conociemiento de un mercado muy específico. No es para cualquiera.

El Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol en Argentina es quien se dedica a investigar tanto a las bandas que falsifican como las que roban obras de arte.

Es un delito trasnacional, estos delincuentes no tienen fronteras. Las obras denunciadas como robadas estan publicadas en la base de datos www.interpol.gov.ar.

En cuanto a las falsificadas hay más de 500 secuestradas en los 20 años que tiene este Departamento de investigación. Como un billete flasificado, una vez que se descubre que una obra es falsa no puede seguir "circulando". El jefe de la Policia Federal, anunció hace unos días, que se va a crear con estos cuadros secuestrados el Museo del Falso, con el objetivo de crear conciencia y prevención para no caer en la trampa de estos estafadores.

Las denuncias pueden llegar a través de los familares del artista que encuentran circulando una obra que no es tal, por museos, fundaciones, el mismo danmificados al descubrir que compró una pieza falso o comenzar de oficio.

Antes de comprar hay que tener en cuenta la procedencia, es decir quién vende y el historial de esa obra, si es un lugar reconocido o no. El análisis de los trazos para ver si corresponden con el autor y los pigmentos. Claro, los peritos que realizan estos estudios no son baratos, depende el valor de la obra la inversión que se haga para saber si es auténtica.

Las obras tiene certificados de autenticidad, el problema es que también se falsifican. "Hace un tiempo desarticulamos una banda que había comprado papel antigüo, bien amarillo, y una máquina de escribir de la época y con eso hacían los cerificados", cuenta a Cronica.com.ar uno de los investigadores.

"No hay una ley que diga cuál es a forma correcta de certificar una obra, no hay manera establecida legalmente. Un artista certifica su propia obra, si murió lo tiene que hacer alguien que tenga validez, puede ser un experto, la Asociación Argentina de Galeristas argentiba, tanbién el heredero puede dar fe. Es cierto que también se hacen cerificaciones truchas. También hay yuienes compran dibujos y luego le ponen color porque así se venden a más valor, pero en realidad ya no es la obra del artista original", explica el heredero de un pintor.

"Una banda compraba marcos antigüos y diarios de la época que los pegaba detrás de las láminas para hacelo más creíble. Y claro quienes hacen las copias son artistas que se dedican a falsificar", agrera el investigador.

Obra apócrifa atribuida a Salvador Dalí secuestrada por la Policía

"Son bandas sofisticadas, cultas y con conocientos ppara poder colocar las piezas en el marcado. No son delincuentes violentos. Nunca lo hacen con obras muy conocidas, pero si con artistas reconocidos porque esto aumenta el valor", sostiene.

Pero como todos los delitos dejan huellas, que también necesita de investigadores especializados para poder seguirlas.

"Al detecar un obra falsa se secuestra. Es como un billete falso, no se le puede dejar a la persona que lo tiene más allá de que lo haya obtenido de buena fe. No se puede dejar que el delito siga. Lo que está en los depósitos será exhibido para crear conciencia", continúa el investigador.

"Hay herramientas para combatir la falsificación. Están los peritos de arte con formación académica, trabajo de historiadores, químicos para determinar la autoria de una obra. La garantía está en la calidad de los profesionales que respaldan la obra, También el artista, su apoderado o sus herederos pueden emitr un certificado", explica a Cronica.com.ar el licenciado en Seguridad Luis Vicat.

"Las puebas forences son las más imporantes. Algunos especialisstas dicen que entre el 30 y el 40 por ciento de las obras que se comercializan son falsas. Otro de los problemas es que las penas son bajas en relación al rédito que les deja ", agrega Vicat.

"Hay un a historia que dice que Antonio Berni entró a una galería y descubrió obras con su firma que no eran de él. Las descolgó y se las llevó", agrega Vicat.

El falsificador, en general, no copia una obra existente, sino que copia el estilo, técnica del artista creando un supuesto original. Entre los más falsificados figuran Antonio Berni, Benito Quinquela Martín, Molina Campos, Pérez Celis, Raúl Soldi.