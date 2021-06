El ex empleado municipal, que había violado y hecho prostituir a su hija desde los 13 años, estuvo al borde de la muerte luego de que sus compañeros de celda lo hayan golpeado brutalmente e intentaran asfixiarlo con una bolsa de nylon en la cárcel de Chimbas, donde está detenido desde 2019. Además, se habla de que lo agredieron sexualmente.

El también empresario sanjuanino está acusado de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo. Su hija fue quien lo denunció.

Según las investigaciones, la joven habría sido abusada desde los 13 años y su padre la entregaba como objeto sexual a otros hombres conocidos en Caucete a cambio de favores políticos o negocios.

"No llegaron a matarlo gracias a que intervinieron otros presos o los guardias", comentó el abogado Nicolás Fiorentino. Según indicó el empleado y empresario, sus agresores serían un tal "El Pelado" Méndez, Carrizo y Núñez, todos alojados en el pabellón en el que encierran a acusados por delitos sexuales.

El empresario abusador radicó la denuncia en la Seccional 30ma. y afirmó que ya lo habían golpeado en ocasiones anteriores. Fuentes judiciales confirmaron al medio Tiempo de San Juan que intervino en el caso el juez de instrucción Guillermo Adárvez, quien ordenó a las autoridades penitenciarias que pusieran bajo protección al preso y lo aislaran por su seguridad.

El caso que también manchó al ex intendente de Caucete Julián Gil

Su penoso accionar había machado también al ex intendente de Caucete Julián Gil, al puntero político Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Merelles, hijo de otro ex jefe comunal. En ese sentido, el acusado responsabilizó al ex intendente y aseguró que éste, no sólo mantuvo encuentros sexuales con su hija cuando esta era menor, sino que también abusó de otra hija más chica.

El ex intendente de Caucete Julián Gil.

Tras las acusaciones contra el ex intendente, el violador y entregador de su propia hija afirmó que había recibido amenazas de muerte por parte de un matón cercano al ex jefe municipal y que el último ataque habría sido ordenado por Gil.

A raíz de estos datos que surgieron en la investigación, el ex intendente de Caucete junto a otras personas fueron indagados en el Tercer Juzgado de Instrucción. El caso pasará a ser investigado en la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG.