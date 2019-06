El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró este jueves que no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones en la causa en la que se investiga la muerte de cuatro jóvenes durante una persecución policial a tiros en la ciudad de San Miguel del Monte del 20 de mayo pasado.



El jefe de los fiscales se reunió durante esta jornada con personal de la ayudantía y con el fiscal de la causa, Lisandro Damonte, y luego con los padres de las víctimas y sus abogados.



"Ha sido una muy buena reunión y hemos ratificado el compromiso del Ministerio Público Fiscal de trabajar en el esclarecimiento del hecho y en el acceso a la justicia que les corresponde", expresó el procurador tras el encuentro.



"Intercambiamos opiniones, evacuamos consultas, realizamos algunas reflexiones sobre la investigación, fue una reunión satisfactoria", explicó Conte Grand.



El procurador aseguró que "el fiscal no ha descartado nuevas detenciones en los próximos días", aunque pidió no dar detalles al respecto, y dijo que además "se están preparando los pedidos de prisión preventiva" para los imputados que permanecen detenidos.



Respecto del avance de la causa, dijo que espera que "puedan aportar alguna luz a la investigación" y que tiene alguna "expectativa" sobre el peritaje de los teléfonos que fueron secuestrados a los imputados y que está realizando la Policía Judicial.



Al respecto, dijo que por un lado se analizan los contenidos y por otro los puntos de contactos de esos aparatos con otros equipos móviles y fijos que van a precisar con quien se comunicaron los imputados en los días y horas anteriores y posteriores al hecho.

"Va a abrir el espectro de la investigación y va a consolidar alguna línea hipotética. El hecho no está totalmente esclarecido, pero está muy avanzado en cuanto a como sucedió", sostuvo Conte Grand, que indicó que resta saber "las razones o móviles que llevaron a los agentes y civiles a actuar como lo hicieron".



Al respecto, dijo que "no hay ninguna de las hipótesis que tenga alguna fuerza superior que otra? y advirtió que ?cerrarse a una sola es un defecto metodológico muy grave".

Agregó que también se están terminando las pericias balísticas de los agentes que en principio no participaron en el hecho para saber si esas armas fueron utilizadas y ante una consulta no descartó que hayan sido intercambiadas con los que sí intervinieron.



No obstante, advirtió que "la investigación entra ahora en una etapa de amesetamiento y que novedades estridentes va a haber pocas o ninguna".



Por su parte, el abogado Roberto Cipriano, quien representa a los padres de dos de las víctimas, coincidió con la importancia del encuentro y de la presencia del procurador en esa ciudad.



"Le planteamos seguir avanzando en los detalles de la investigación, creemos que hay más responsables del encubrimiento, pedimos que no se detenga la investigación de las responsabilidades políticas, como de la intendenta municipal y las políticas de seguridad de Monte", expresó el letrado.

A más de dos semanas del hecho, 12 efectivos de la policía bonaerense y el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte permanecen detenidos, cuatro de ellos -el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez- acusados de "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego".



A los cuatro se los acusa de las muertes de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal SuárezGonzalo Domínguez; y del "homicidio doblemente agravado en grado de tentativa" de la adolescente de 13 años que viajaba con los fallecidos y resultó malherida.



En tanto, los otros ocho policías afrontan acusaciones por encubrimiento y falsedad ideológica, al igual que el secretario de Seguridad Claudio Martínez.