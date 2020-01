Entre aplausos y lágrimas, Pablo Ventura, el último joven que fue detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa (19), recuperó su libertad en la noche del martes por decisión de la Justicia de Garantías en la localidad balnearia de Villa Gesell.

"No voy a hablar, no me siento bien", dijo el chico, emocionado y en estado de shock, al salir de la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones. Estaba acompañado de su padre, José María Ventura, quien apuntó a los rugbiers detenidos quienes "incriminaron" a su hijo como "una joda más". "Fue una malicia. Cada vez que los chicos estos hacían una picardía decían que lo hizo Pablo (Ventura)", agregó.

Ventura deberá volver a concurrir a la Delegación de Investigación los próximos 23, 24, 27 y 28 de enero para llevar a cabo las "diligencias de reconocimiento en rueda de personas", ordenadas por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, Verónica Zamboni, informaron fuentes judiciales.

Las fuentes también indicaron en ese sentido que "Ventura no fue captado por las cámaras de seguridad del Municipio ni de Le Brique", "no figura en el contrato de alquiler de la vivienda" en la que se hospedaba el resto de los imputados, y "no fue registrado en los peajes" entre el lugar Gesell y Zárate.