Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

“En las comisarías de Villarino hay torturas probadas. Así que a esos policías que me están escribiendo por las redes sociales les digo que no les voy a pedir disculpas porque tengo las pruebas y no voy a parar hasta verlos a todos presos”, disparó sin filtro esta tarde Cristina Castro durante una conferencia de prensa en la que participó junto a sus abogados y a la perito de parte que participó de la autopsia.

De esta manera, pocas horas después de conocerse los resultados de la pericia, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que concluyó que Facundo Astudillo Castro -cuyos restos fueron hallados el 15 de agosto pasado en la localidad de General Daniel Cerri-, murió por "asfixia por sumersión (ahogamiento)" y el cadáver "no presentaba lesiones vitales de origen traumático" y "no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados", la querella salió a fijar posición.

.

Inicialmente, la perito de parte, Virginia Creimer, denunció la organización de “falso Ateneo” que “fue acordado por las otras partes, impidiendo que yo expusiera mi punto antes de la redacción del documentos que se difundió”. Según explicó la especialista forense, "la muerte violenta tiene distintas alternativas: homicidio, suicidio o accidente. Claramente no tenemos un caso de suicidio, claramente no tenemos un caso de accidente, entonces lo que nos resta es un homicidio".

“Facundo murió de forma violenta- insistió la perito-, por asfixia por sumersión. Esto quiere decir que el cuerpo fue sumergido para que aspirara agua”.

El informe fue firmado en disidencia parcial, porque “hubo contradicciones importantes”, entre las que Creimer recalcó su oposición al punto 6 de la pericia, que indicó: “En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros)”, según la especialista hay un error de planteo, porque “nunca se va por la negativa”.

Además, la especialista aseguró que durante el intercambio con los otros peritos sufrió “mobbing” (acoso) de sus colegas por oponerse a las conclusiones expuestas hoy por la justicia.

Por su parte, el abogado Luciano Peretto admitió que la querella tenía pocas expectativas sobre la autopsia, por el tiempo que pasó hasta el hallazgo del cuerpo. “Facundo encontró la muerte violenta en un cangrejal. Nadie hace 120 kilómetros para suicidarse en un cangrejal, este informe apoya nuestra hipótesis”. En este sentido, el letrado consideró: “Hay patrulleros donde se ha encontrado material genético concordante y el amuleto. Tenemos una enorme cantidad de pruebas, por lo que para nosotros el peritaje confirma que fue una desaparición forzada a manos de la policía Bonaerense”.

El otro abogado de Castro, Leandro Aparicio también apuntó contra los peritos: “A los antropólogos les faltó analizar el contexto, igualmente, hay cosas que todavía no podemos decir, pero tenemos todo para demostrar que hubo un protocolo para encubrir la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo”.

.

“Sergio Maldonado me lo dijo: No hay que confiar en nadie, por suerte está todo grabado”, sentenció sobre el final, Cristina Castro, respecto del detalle en el que la odontóloga que participó del estudio sobre el cuerpo de su hijo, describió como fenómeno "Pink Teeth" (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte), “observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte”. La mamá de Facundo aseguró que al momento de la autopsia la misma especialista habría dicho que esa era justamente una de las características de la muerte violenta.

“Yo ya sabía que este iba a ser el resultado de la autopsia. Creo que la odontóloga ha sido presionada e intentó cambiar el discurso, pero yo no se lo voy a permitir. Esto recién empieza, hay muchas pruebas de las que no podemos hablar. Hay ADN de mi hijo, según las pericias técnicas”

Por último, Aparicio cerró con una certeza: “Van a haber detenciones en mediano plazo”.