Unos 254 kilos de cocaína que estaban escondidos en valijas fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaban ser embarcadas en un vuelo con destino a la ciudad española de Madrid, en lo que se trata del operativo más importante de la historia realizado en dicha terminal aérea, y por el intento de tráfico de la droga hay trece personas detenidas, informaron fuentes de la investigación.



Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió esta tarde en su cuenta de Twitter: “Iban de Ezeiza a Madrid en valijas. Los incautamos en un megaoperativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Aduana. 26 allanamientos, 13 detenidos. Un golpe de más de 140 millones de pesos. ¡Cada día mejoramos la lucha contra el narcotráfico!”.

El operativo, que se dio a conocer este jueves, fue realizado el martes último a las 14 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, dos horas antes de que se derrumbara una obra en construcción en esa terminal aérea, en la que murió un obrero y trece resultaron heridos.



Voceros de la investigación informaron a Télam que luego de una investigación que comenzó en abril, realizada en conjunto por el juez Nacional en lo Penal y Económico 2, Pablo Yadarola y el Departamento de Investigaciones Complejas de la PSA, se pudo determinar que una organización narco intentaría traficar cocaína dentro de valijas en un vuelo de la empresa Air Europa con destino a Madrid.



Por este motivo, efectivos de la PSA y de la Aduana interceptaron el equipaje mientras era embarcada la aeronave con dominio UX 042 y, tras realizar el escaneo correspondiente, se detectó que se encontraba dentro de las valijas el estupefaciente mencionado, con un peso total de 254 kilos.



Tras el secuestro de la droga, se procedió a la detención de las diez personas involucradas, que estaban a punto de embarcar el vuelo mencionado, informaron fuentes de la investigación.



La ministra Bullrich dijo que “lo mas llamativo de todo era que las valijas estaban repletas de droga”, sin ningún tipo de disimulo, y que se trata de “la operación mas importante de la historia del aeropuerto de Ezeiza”.



En tanto, Alejandro Itzcovich, jefe de la PSA, explicó que “parte de estas personas detenidas iban a hacia Madrid y otra parte seguía hacia Barcelona”, y que “eran entre dos y tres valijas por cabeza”.



“Es muy burdo, nos sorprendió porque la Argentina ya no figura en las estadísticas, dentro de los países receptores de cocaína, como un país exportador de cocaína por vía aérea”, señaló Itzcovich en cuanto a la operatoria de la banda, y expresó que están “trabajando muy duro en investigar cual es realmente el alcance de esta banda internacional de narcotraficantes”.



Respecto a los detenidos, contó que son argentinos, que “la mayoría son de Buenos Aires, no tienen antecedentes y son gente muy joven”, pero que “claramente” no se trata ni de “los inversionistas ni de los que planificaron el golpe”.



Posteriormente, por orden del juez Yadarola, se llevaron a cabo doce allanamientos en domicilios vinculados a la causa, en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Neuquén.



En estos procedimientos fueron detenidas otras tres personas más, y se incautaron más de 9.000 dólares y 92.000 pesos, dos pistolas calibre 9 milímetros con 32 municiones, equipos electrónicos y documentación de interés para la investigación.