Los padres de dos niños que concurren al jardín de infantes privado Nuestra Señora de Fátima, de La Plata, dijeron este lunes a la Justicia que sus hijos también fueron amordazados y maniatados por la maestra de 40 años que se desempeña en ese establecimiento, a quien otra familia denunció la semana pasada. El caso fue primicia de cronica.com.ar, luego de que padres de al menos 5 chicos la denunciaron

Estos dos nuevos casos se suman al de la nena que contó a sus padres, en un audio que fue presentado a la justicia, que la maestra les colocaba una cinta en la boca y en las manos para que estuvieran "calladitos".

Una fuente judicial confirmó que "durante esta jornada se escuchó a los papás de los niños y niñas que asistían a la salita de 4 años".

"Los papás de dos nenes ratificaron que sus hijos también contaron haber sido encintados por la maestra", apuntó la fuente.

De acuerdo con las denuncias, los hechos ocurrieron en el jardín situado en la calle 75 y 22 de la capital bonaerense y la causa, caratulada "privación ilegítima de la libertad", es investigada por la fiscal penal platense, Cecilia Corfield.

El caso se conoció tras viralizarse un audio de WhatsApp en el que una nena le contaba a sus padres que la maestra los había atado junto a otros compañeros con "cinta que tenía en su escritorio" en los pies y manos y de esa manera ellos estaban "calladitos".

La niña también relata que la docente los ataba cuando "se portaban mal" y que lo hacía durante "un ratito".

"Hasta que vino Sandra (otra docente) y la retó a ella (la maestra), a nosotros no", dijo la nena en el audio que se difundió en las redes.

El representante legal del jardín, Juan Caminos, dijo días atrás que la maestra denunciada tiene 22 años de antigüedad y "niega la acusación".

"De acuerdo a la dinámica del jardín, la organización de la sala y lo que cuentan los que trabajan ahí, en principio confiamos, creemos que no sucedió, aunque no podemos afirmar que lo que los nenes dicen no es verdad", manifestó Caminos en declaraciones a Radio Provincia.

El jardín de infantes está ubicado en el barrio Altos de San Lorenzo y tiene tres salas por turno, a la que concurren un total de 172 niños.