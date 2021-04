Vecinos denuncian que un hombre atropelló y mató a un chico, asesinó a dos perros y está libre. Pasó en Los Polvorines.

"Mató a mi hijo y no le sacaron el registro", cuenta Ricardo, papá de Franco, en diálogo con Crónica HD. "Se cruzó de golpe por la avenida, no le dio tiempo a frenar a mi hijo y provocó el accidente. Mi hijo salió volando".

"Para mí había sido un accidente. Cuando encontramos el video nos dimos cuenta de que mi hijo venía bien y esta persona se cruza indebidamente, a una velocidad importante, y pasa por arriba el auto", dice. "No valora la vida, nada, no le molestó cruzarse sobre una avenida y provocar cualquier accidente".

.

El hombre se enteró de que el siniestro no habría sido responsabilidad de su hijo luego de dar con el caso de Maggie, una joven que denuncia que el mismo hombre habría asesinado a su perrito.

"Sacamos a Tyson para hacer sus necesidades, este hombre pasa con su perro, su perro le ladra al mío, el mío sale corriendo y le pega. Le pidió a una vecina que agarre al perro y le alcance la soga con la que paseaba al perro de él", recuerda la denunciante en diálogo con Crónica HD. "La vecina sale y ve que el hombre le había puesto la soga en el cuello. Cuando quiso hacer algo lamentablemente el perro ya estaba muerto".

"Me lo dejó colgado del alambrado como si fuese un trofeo, un pedazo de carne, como si no tuviéramos sentimientos", denuncia. "Tyson era uno más de la familia. Mi perro era el más bueno del mundo".

.

Unos días más tarde, la joven se dirigió a la casa del agresor y lo grabó mientras confesaba el hecho: "Yo no entiendo cómo lo hice, cómo pude llegar a eso no entiendo", le dijo en ese momento el hombre. Maggie añade que intentó hacer la denuncia pero dice que en la comisaría no se la toman y que el acusado "tiene nexos con la Policía".

Después de compartir su foto de en redes sociales, se enteró de que a Victor lo acusaban también de atropellar y matar a Franco: "Cuando subí una foto de él a Instagram, un chico me responde y me dice 'Ese hombre acaba de matar a mi amigo'. No lo podía creer".