La joven permanece detenida.

Luego de que se conociera que los resultados de la prueba de parafina realizada a Nahir Galarza, la joven que asesinó a su ex novio Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, el fiscal del caso Sergio Rondoni Caffa manifestó que el dermotest negativo "es algo que esperaban".

El fiscal explico que podrían no haber hallado pólvora en las manos de la chica ya que las pistolas 9 milímetros expulsan la pólvora hacia un costado, y no hacia atrás, como en el caso de un revólver.

Además, reafirmó que, a pesar de los resultados, ya está comprobada la coincidencia entre la vaina servida y peritada con el arma del padre de la acusada, Marcelo Galarza. Resaltó también que tiene en su poder un informe de la Policía que habla de que la imputada estaba ubicada en tiempo y espacio.

Por otro lado, el abogado que representa Galarza, dijo que la inexistencia de rastros de pólvora en las manos de la joven indica que "no disparó", aunque señaló que "ella era una chica que estaba mal y enajenada" al momento del hecho.



"Ella dijo ’fui yo’, pero las pruebas de parafina determinaron que ella no disparó, me debo inclinar ante la prueba, no ante la versión", dijo el defensor Víctor Rebossio en diálogo con la emisora entrerriana Radio Sudamericana.



Sin embargo, el letrado agregó que "hay que ser prudentes y esperar": "No apunto a que no haya sido, ella era una chica que estaba mal y enajenada, hay que determinar si al momento del crimen era consciente".



El hecho ocurrió el viernes 29 de diciembre último alrededor de las 5 de la madrugada, cuando Pastorizzo fue hallado asesinado en la calle General Paz al 300, al lado de su motocicleta y con dos disparos en el pecho.



Galarza confesó luego haber sido la autora del crimen y dijo que lo cometió con el arma reglamentaria de su padre policía, por quien fue acompañada a entregarse ante la Justicia, que le dictó 60 días de prisión preventiva por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por haber sido cometido con un arma de fuego.