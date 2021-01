El aumento de casos de coronavirus, la llegada de verano y las fiestas hacen que cada vez sean más la cantidad de eventos de las que participan jóvenes.

Con el fin de evitar las famosas "fiestas clandestinas" en espacios cerrados, la municipalidad de Lezama puso a disposición un amplio predio, con DJ, luces, sonido y seguridad.

Pero el último fin de semana la situación se desmadró y la seguridad no alcanzó para imperdir los hechos de violencia que ocurrieron en el lugar, que incluye a uno de los jóvenes siendo golpeado en la cabeza mientras estaba en el piso.

Todo ocurrió cerca de las sies de la mañana del domingo, cuando el personal que hace la custodia se había retirado.

Los jóvenes comenzaron a alterarse y se armó una verdadera batalla campal y en los videos que se hicieron virales a través de las redes sociales, se puede ver como uno de ellos golpea a otro, hasta lograr tirarlo al suelo donde lo sigue agrediendo.

La secuencia de imágenes muestra como un tercero toma carrera y le da una patada en la cabeza, cuando el otro chico estaba vencido y pedía que paren.

El pibe, cuya identidad no trascendió, sólo sufrió heridas leves y este hecho no terminó en tragedia, porque algunos apelaron a la cordura y contuvieron a aquellos que estaban realmente fuera de sí y no paraban de insultar.