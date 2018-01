El joven de 22 años identificado como Gabriel Barazzutti, había regresado de Córdoba para asentarse en su ciudad natal en Chilecito, provincia de La Rioja. La idea era darle un vida más tranquila a su bebe pero todo resultó de la peor manera.



Gabriel comió un asado con su familia el sábado 13 y dijo que se iba a comprar cigarrillos pero nunca regresó. Su cuerpo fue hallado al costado del camino que va a la estación 2 de la Mina La Mejicana por una vecina que pasaba por el lugar. Según las pericias, estaba en una zanja y tapado con varias ramas



En el momento de su desaparición, su familia denunció la poca cantidad de efectivos abocados al rastrillaje ya que todos estaban trabajando para el operativo por el paso del rally Dakar por la zona.

Gabriel junto a su familia.

Un testigo lo había visto subirse a un Volkswagen Passat negro el domingo en el pueblo de Santa Florentina, a 7 kilómetros de Chilecito.



El caso tiene tres sospechosos, entre ellos, un femicida. Ellos estaban en el auto con Gabriel esa mañana y fueron imputados por "homicidio simple" aunque no se descarta que cambie la carátula una vez que se revelen más datos de la autopsia de la que sólo trascendió que el cuerpo tenía politraumatismos.



Uno de los acusados es Ricardo Peladillo Ortiz, condenado hace casi 20 años por el femicidio de su novia, Roxana Bustos, a quien mató de un piedrazo.



Hasta el momento, se desconoce que sucedió en el ínterin en el que Gabriel estaba en su auto hasta que lo mataron. Lo único que trascendió hasta el momento es el testimonio de uno de los sospechosos, Jorge Bajinay que confesó que todo comenzó cuando el sobrino del dueño del auto, amigo del fallecido, lo invitó a una fiesta en Anguinán, en la localidad de Chilecito.



Según testigos, Gabriel fue a Anguinán pero al parecer como la fiesta era gay, no se sintió cómodo y se fue con los tres sopechosos, Bajinay, el femicida "Peladillo" y el dueño del auto, Luis Alcaraz. Su amigo no habría ido.

Según uno de los sospechosos, tomo comenzó por una discusión.



Según el relato de Bajinay, luego de la fiesta estuvieron tomando alcohol en la plazoleta de Santa Florentina y Gabriel discutió con Peladillo por un trago. Luego todos se subieron al auto y en una parada el sospechoso lo habría comenzado a golpear y rematado de un piedrazo



Los investigadores sospechan que el lugar en el que se halló el cuerpo no es el mismo del que lo mataron y que había huellas similares a las de un auto Passat cerca del cadáver y habría testigos de que al otro día lavaron el auto.



El abogado querellante Álvaro Díaz pidió un careo entre los sospechosos, ya que hubo contradicciones en sus declaraciones, y una prueba con luminol en el Passat para analizar si el tapizado se manchó con sangre.



Su padre pidió que se reinstale la pena de muerte para los asesinos. Al mediodía lo enterraron en el Cementerio Parque.

Aún se espera que la autopsia aporte más datos reveladores.

"Fue desgarrador ver a la mamá de Roxana Bustos abrazar al padre de Gabriel Barazzutti compartiendo el dolor de que el mismo hombre les haya matado un hijo", comentó el abogado Díaz.



Además, el abogado solicitó a la gente "seguir aportando datos que puedan ser de interés para el esclarecimiento del hecho".