Desde la muerte de César "Lolo" Regueiro (57) el jueves por la noche en las afueras del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, tras el accionar policial, las muestras de cariño y conmoción hacia la familia han sido enormes y las mismas continúan en la localidad bonaerense de Tolosa, donde se lleva a cabo el velatorio del hincha "tripero".

En la casa de sepelios "Del Plata" (ubicada en 1 y 530), familiares, amigos y allegados de Regueiro se acercaron para despedirlo, y entre ellos, se encuentra Sergio, su hijo, quien a pesar del dolor se acercó a hablar con Crónica HD y dar testimonio de lo que están atravesando.

"Me queda agradecer a toda la gente que le vino a hacer el aguante a la familia y me voy contento porque lo que mi viejo hizo acá, porque tanto la gente de Gimnasia como la de Estudiantes lo quería y no había colores. Vino gente de todos lados y me puso feliz por él, por lo que hizo, te das cuenta de la clase de gente que era, por lo que piensan las personas de él. Solo tengo palabras de agradecimiento", dijo el joven.

Sergio agregó que "en este momento no lo va a devolver nadie a mi viejo, es así, me da impotencia lo que pasó, si no hubiesen tirado gas, mi viejo hoy estaría conmigo y no adentro de un cajón, pero creo que ya la van a pagar los responsables, tenía que ser una fiesta y mira como terminó".

César Regueiro: ¿Cómo está el caso?

En cuanto a la causa, hay tres detenidos por el hecho, y se trata del comisario Juan Manuel Gorbarán (jefe del operativo), el comisario inspector Alejandro Morinigo (segundo jefe departamental) y el oficial principal Fernando Falcón. Además, el fiscal de la UFI 8 de La Plata, Martín Almirón, pidió las cámaras para saber si los molinetes estaban liberados y hubo infiltrados en el cotejo ante Boca Juniors.

Volviendo al testimonio de Sergio, el hijo de la víctima argumentó que "hablaron con mi vieja, Kicillof (Axel) y Berni (Sergio) y se pusieron a disposición, al igual que Julio Alak y muchas personas, porque mi viejo era muy querido. En cuanto a lo que pasó, mi hermana (Estefanía) me dijo que tenía una desesperación por los nenes porque no podían respirar y que mi papá los quería sacar de ahí, y lo hizo, pero lamentablemente perdió la vida, él sacó a los nenes, a mis sobrinos".

En tanto, la familia de Regueiro pidió por favor que aquellos que hayan encontrado su celular, lo devuelvan, ya que según Sergio "ojalá que tengan un poquito de corazón con la familia y aquel que lo encontró que lo devuelva porque tengo recuerdos de mi viejo, fotos y videos. Ojalá me estén escuchando".

Por otra parte, lo que aún se desconoce es si el féretro de César Regueiro pasará por el estadio del "lobo platense", ya que de ser así, el mismo tendría que salir de la casa velatoria a las 11 para hacer el recorrido y llegar hasta el Cementerio de Los Hornos a las 13, donde descansarán los resto del hincha. En caso de no ser así, el cortejo saldrá a las 12 de la cochería.

Respecto a esto, el joven dijo que "vamos a ver porque tenemos un trayecto largo hasta el cementerio y si no tenemos que salir mucho antes. Quiero estar fuerte por mi vieja, no queda otra que agarrar las riendas yo, soy el único varón y tengo que estar fuerte por mi vieja".

Finalmente, y en cuanto a lo futbolístico, el encuentro ante Boca Juniors se jugará el miércoles 19 de este mes, aunque no se sabe aún el horario y el lugar a disputar, ya que no sería en la ciudad de La Plata, y se especula que será en el estadio de San Nicolás, donde días atrás, Belgrano de Córdoba volvió a la Primera División. Además, como el estadio se encuentra clausurado, el club pedirá que los dos juegos que les quedan de local (San Lorenzo y Argentinos Juniors) se jueguen en su cancha sin público.