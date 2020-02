La madre de hombre acribillado este miércoles a balazos en Villa Gobernador Gálvez dijo que su hijo "no es un número más", sino que "era una persona, con una familia", por lo que reclamó "saber la verdad" de lo ocurrido.



"Eran las cuatro y sentí una ráfaga de disparos en puerta de mi casa. Yo vivo en una esquina, miré y vi un auto parado con la puerta abierta, pero no lo identifiqué como el auto de mi hijo", contó la dirigente del Partido Justicialista (PJ) de Villa Gobernador Gálvez Mónica Cabrera, madre de Martín Sebastián Berton.



La mujer recordó en diálogo con el canal Todo Noticias que cuando salió de su casa estaban ahí sus vecinos, quienes no la dejaron acercarse inicialmente al auto donde estaba su hijo muerto.



"Estaba tirado en el asiento, tenía más de cuarenta tiros. Él no vivía acá, vivía en otro barrio, parece que lo venían siguiendo y llegó hasta acá", relató.

"Yo soy secretaria del PJ de Villa Gobernador Gálvez y secretaria de un sindicato, quiero la verdad, porque acá Justicia no hay en Santa Fe, quiero saber por qué a mi hijo le dispararon 40 tiros en la puerta de la casa de la madre", continuó.



Cabrera contó que Sebastián era padre de tres hijos, estaba casado y trabajaba en un taller de chapa.



"Había tiros por todos lados, el auto estaba con la puerta abierta y el motor en marcha, él estaba irreconocible", agregó la mujer llorando.



"No sé qué decir, por qué pasó esto, quiero que se investigue, que me den una explicación...acá hay un tiroteo y lo hacen pasar como ajuste de cuentas y queda todo así", concluyó.