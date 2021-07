En las últimas horas se han multiplicado los rumores en torno al confuso episodio que terminó con Chano internado en terapia intensiva tras ser operado de un balazo en su abdomen. Ante esto, su hermano BambiMoreno Charpentier se volcó a las redes sociales para pedir empatía por la situación que está viviendo su familia.

“Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia", comentó en Twitter el músico quien también fue fundador de Tan Biónica junto a su hermano mayor y que ahora sigue en la industria musical como productor y arreglista.

Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia ����♥️

Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por uds. O tan sólo llámense a silencio por favor. — BΛMBI (@bambiTB) July 26, 2021

Además, también le dedicó duras palabras a quienes se han dedicado a esparcir mensajes maliciosos sobre la situación del músico. "Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio por favor", agregó Bambi quien incluso ya comenzó a labrarse su carrera como solista.

¿Qué le pasó a Chano?

Hay versiones encontradas sobre lo que sucedió este domingo por la noche. Según confirmaron fuentes policiales a Crónica HD, fue baleado este domingo tras sufrir un brote psicótico "como consecuencia del consumo de estupefacientes". Supuestamente agredió a su mamá e intentó apuñalar con un cuchillo de pan a un policía que llegó a su casa.

Sin embargo, en las últimas horas, su madre, Marina, brindó un panorama distinto. "Fue un cuadro de excitación psicomotriz. Entró un policía de menos de 20 años y le disparó sin motivo. Esto es una locura. Solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada, pidiendo que lo internen. No atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer”, comentó en diálogo con TN.

Lo cierto por ahora es que en el forcejeo con el oficial, el músico recibió un disparo en el abdomen, por lo que ingresó de emergencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue intervenido quirúrgicamente ya que debido al balazo, resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo. Permanece internado en terapia intensiva en estado estable.

Se filtró un audio del pedido de auxilio de Chano

Por otra parte, también se dio a conocer un audio que correspondería al viernes pasado y en el que se escucha al cantante pedir auxilio al 911 porque su madre lo quería internar en una clínica psiquiátrica.

"Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llame adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tienen nada que ver con nada porque, nada, yo estoy llevando una vida normal pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla", aseguró Chano en la conversación con la operadora.

“Por favor que venga urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y les saque las llaves; porque tengo miedo porque desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor”, sentenció.