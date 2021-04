Los vecinos de Analía Maldonado (40), en la ciudad bonaerense de Los Toldos, no salen del asombro y la consternación tras el hallazgo del cuerpo de la peluquera, carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera en un camino rural de San Emilio, una vecina localidad también perteneciente al partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

"Todos tenemos los mismos problemas. Tenemos bronca, estamos consternados. Analía era una chica muy buena. No sé que le pasó a su pareja, una bestia", contó José, vecino aledaño a la casa de la víctima, a Crónica HD.

Según relató el hombre, todo ocurrió cerca de las 2.45 de la madrugada del último domingo, cuando su esposa María lo despertó porque "escuchaba ruidos en la casa" de Analía, ubicada en Moreno al 700 de Los Toldos, donde ella convivía con su pareja y presunto femicida, el fisicoculturista Samuel Llanos (40).

.

"Escuché los gritos. Estaba acostado y me llama mi señora para decirme que había ruidos en la casa. Cuando me siento en la cama, alcancé a escuchar: 'Nooo, nooo, nooo'. Me levanté y me puse contra el tapial que divide las dos casas. No escuché ninguna palabra más de ella. Sentía algunos ruidos como si la hubiera arrastrado afuera de la casa", detalló José y agregó: "La primera discusión fue adentro, pero creo que ella quiso escapar y él la mató".

Contó además que poco después ese día vio "pasar una moto" por la calle y como la víctima tenía una similar, pensó que "él la había dejado irse". "Después empecé a sentir gritos de él", sumó.

.

Al ser consultado sobre la pareja, José aseguró que "jamás" escuchó episodios de violencia en la vivienda contigua y que parecían "andar bien". "Iban del brazo a comprar. No sabíamos nada hasta que escuché todo en la televisión. A él lo vi una o dos veces, no lo conocía mucho. Él vive hace pocos meses acá", indicó.

José, vecino de Analía Maldonado, está consternado por el femicidio ( Crónica HD).

"Era una mujer espectácular, trabajadora, a las 7.30 ya estaba en la peluquería. Era la peluquera del pueblo", la recordó José, visiblemente emocionado.

Por su parte, María, vecina de Analía y esposa de José, aseguró a Crónica HD que "es un día muy triste" para el barrio y que ella veía a la pareja "muy bien". "Nunca escuché algo así, jamás. Nos tomó de sorpresa esto", sostuvo.

La mujer recordó que su marido tuvo un cruce semanas atrás con Llanos mientras cortaba el pasto. "Le dijo en un tono medio agresivo que tuviera cuidado de que no le volara ninguna piedra para el auto. Fue lo único. No sabíamos nada de él", afirmó la vecina.

Por otro lado, lamentó toda la situación de debía estar atravesando el hijo menor de edad de Analía: "Es tremendo. El nene tiene a sus abuelas y pienso que estará con ellas".

.

Maldonado fue vista por última vez el sábado por la noche junto a su pareja Llanos, un fisicoculturista que había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y lesiones, pero por otras víctimas.

El domingo la familia de la mujer hizo la denuncia por paradero luego de ir a la casa y descubrir que había algunos objetos rotos y que tanto ella como Llanos habían desaparecido.

Los vecinos declararon que esa noche, en la que la pareja quedó filmada en un supermercado comprando una bebida alcohólica, escucharon discusiones hasta la madrugada y la policía determinó a partir de videos de las cámaras de tránsito que Llanos se fue de la ciudad en el auto Nissan Tiida de la víctima.

Analía Maldonado fue recordada por sus vecinos como "la peluquera del pueblo" (Archivo).

El cadáver de Maldonado fue hallado este martes por la mañana carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera por perros rastreadores en un camino rural de San Emilio. Así, Llanos se transformó en prófugo de un femicidio y la fiscalía difundió su fotografía y las características del auto con el que se movía.

Los investigadores determinaron que había pasado la noche del domingo en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano, y que luego se dirigió a Luján, donde pernoctó de lunes a martes en un hotel alojamiento.

.

A partir de la pista del auto, un llamado al 911 alertó este martes por la tarde sobre la presencia de un vehículo de esas características en el estacionamiento del Hotel Victoria, ubicado en la calle Lavalle 151, en el centro urbano de Luján, donde el sospechoso fue capturado por personal policial.

Llanos quedó imputado por el delito de “homicidio calificado” y será indagado en las próximas horas por el fiscal de Junín a la causa, José Alvite Galante.