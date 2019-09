Guillermo Manoukian, hermano de Ricardo, primera víctima de la familia Puccio, habló en exclusiva con Esteban Trebucq en el programa "Solo Periodismo" en Crónica HD tras la detención de Daniel "Maguila" Puccio en Brasil: "Lo único que quiero es que lo extraditen y se haga justicia".

Reviviendo lo que le tocó pasar con el asesinato de su hermano, dijo: "En el caso de mi hermano él era quien manejaba el auto, lo bañaba y le daba de comer. A mi no me sirve que prescriba una causa o él me pida disculpas, quiero justicia por mi hermano", sin embargo recordó que "la justicia en éste país está a favor de los delincuentes".

Además, asegura que el arrestado "fue comprobado coautor de los secuestros y debería estar preso, el tema es que se escapó con la plata que habían juntado con estos secuestros y todos se olvidaron".