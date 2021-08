Otra de "Relatos salvajes", como la película dirigida en 2014 por Damián Szifron, pero en la vida real. Un conductor filmó a otro automovilista que le apuntó con un arma de fuego en medio de una discusión de tránsito en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Tras viralizarse las imágenes, dieron a conocer que quien amenazó al hombre es un efectivo policial en actividad.

Se trata de un agente, domiciliado en Merlo, que presta servicios en Hurlingham, informó el sitio Primer Plano Online. Este policía se presentó el mediodía del jueves en una comisaría para ponerse a derecho y entregar su arma reglamentaria, que está en poder de la Justicia.

.

Quien investiga la causa por "amenazas agravadas" es el fiscal Patricio Ventricelli, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N°2 de Ituzaingó. El funcionario aguardaba tomar testimonio a la víctima, que radicó la denuncia formal este jueves en la Comisaría 4° de San Alberto.

Además de este testimonio, Ventricelli solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, así como otras imágenes que pueda recopilar, y así decidir qué temperamento tomar sobre el efectivo.

.

La violenta discusión ocurrió en un semáforo ubicado en la intersección de las calles Pérez Quintana y Famatina, en Ituzaingó, donde la víctima demoró unos instantes en arrancar el auto cuando cambió a verde y habilitar el paso. En ese momento, el policía, que "quería pasar a toda costa", encerró al otro conductor y se le puso de costado, relató la víctima al mencionado sitio.

"Cuando le pregunté por qué me encerró, me respondió apurate, correte", explicó la víctima, quien aseguró que no sabía que toda la secuencia era filmada por su hija desde el asiento trasero del auto. "Te dije que te corras porque te conviene", amenazó el agente, que sacó un arma de fuego y le apuntó.