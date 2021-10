“ Me decía que me iba a matar y que iba a abusar de mi hija ”, declaró ante la Justicia Macarena Núñez, de 28 años, acusada de asesinar el sábado último de un ladrillazo a su ex pareja Gonzalo Martínez, de 25, en la localidad sanjuanina de Pocito.

El hecho por el que fue llevado a un juicio ocurrido durante un cumpleaños de los dos hijos de ambos en la puerta de la casa de la imputada, en las inmediaciones de Vidart y Calle 5, donde previamente la víctima había herido al novio de la joven.

“ Siempre era lo mismo: amenazas, golpes. Ya me tenía cansada” , agregó la acusada este martes ante el fiscal Francisco Micheltorena , de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 de Delitos Especiales de San Juan, y el juez de Garantías Jorge Andrés Abelín Cottonaro , informaron este miércoles fuentes tribunalicias.

Familiares de Martínez se manifestaron afuera del tribunal (Gentileza Diario Huarpe).

Poco antes de que Núñez le tirara un ladrillazo en la nuca a su ex y lo matara en el acto -según la imputación-, se había producido una pelea entre Martínez y el novio actual de la acusada, identificado como Marcelo Oscar Roca Castro , de 21 años.

Roca Castro terminó hospitalizado producto de politraumatismos por golpes de puño y un corte profundo en una pierna, que le provocó el joven de 25 años con una botella de cerveza.

“ Después de haberle pegado a mi pareja, se acostó a dormir con tranquilidad y yo le decía: 'Gonzalo, casi lo has matado'” , contó Núñez San Juan, según precisó Infobae.

La joven agregó que Martínez, quien tenía una restricción perimetral, le respondió con una amenaza: “ ¿Querés que te haga mierda a vos también? ¿Querés que a vos también te vaya peor? ”.

La acusada relató que solicitó su ex teléfono celular para llamar al 911. Sin embargo, según contó, recibió una nueva intimidación: “ Cuando abras la boca, hija de puta, te mato ”.

La discusión derivada en que Martínez quisiera llevarse a sus hijos en común -de 2 y 3 años-, ante lo cual la joven de 28 se negó. Y, cuando su ex intentó irse en un taxi, Núñez le arrojó un ladrillo a la nuca y lo mató en el acto .

Resolución de la audiencia judicial

La defensa legal de la joven, a cargo de Filomena Noriega , alegó que Núñez actuó bajo emoción violenta, informaron fuentes judiciales citadas por Tiempo de San Juan.

Por su parte, los representantes del Ministerio Público consideraron que la acusada obró de manera alevosa al agredir a su ex por la espalda sin darle la posibilidad de defenderse.