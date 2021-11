La adolescente de 14 años que era intensamente buscada de Brandsen fue encontrada en el centro de la ciudad cerca de la medianoche por dos policías afectados al operativo para hallarla.

La adolescente fue encontrada sana y salva por efectivos de la Estación de Policía Comunal de Brandsen y de la SubDDI cuando deambulaba por Ituzaingó entre Presidente Perón y Segade, según informaron fuentes de la investigación.

Cuando se fue de su casa dejó una carta de despedida en la que pedía que no la extrañen ni la busquen. Ella vive con sus tíos y según trascendió ella estaba de novia con un chico que ellos no estaban de acuerdo.

Sus tíos hicieron la denuncia y comenzaron a buscarla de inmediato. No solo los efectivos de la comisaría, si no también los de la Sub DDI y la comunidad educativa.

La chica asiste a segundo año de la Escuela Media Nº1. No sólo los estudiantes salieron a buscarla, si no también los directivos y profesores. La comunidad en su conjento estaba conmocionada.

Como no maneja teléfono, no tiene sube, no tiene redes sociales, no se había llevado plata pero si ropa no había forma de saber desde la tecnología sus movientos.

Por lo que la búsqueda fue a pie, dando la mayor cantidad de alertas. Lo más impornte es que estaba en buenas condiciones de salud, ahora el Juzgado de Menores analizará la sitiación en su casa.