Este jueves, como desde hace exactamente una semana, las hermanas de Diego Gonzalo Berral salieron a las calles a buscarlo, a preguntar por él, por CABA y por la Provincia. Pero, a diferencia de los seis angustiosos días anteriores, esta vez tuvieron una buena noticia: encontraron a Diego.

“¡Mi hermano! Lo encontramos gracias a Dios”, confirmó a Crónica Web, Melisa Berral, su hermana, en medio de la emoción por el hallazgo. “Esto ha sido gracias a toda su familia que no descansó. Él estaba perdido y no podía volver”, agregó la joven.

Con respecto a cómo se encuentra de salud Melisa confirmó que estaba en un estado deplorable. “No está bien, pasó por todo”, explicó sin dar mayores detalles al respecto. “Pero ya lo llevamos al hospital. Un día más y no creo que la contaba”, añadió.

Hallaron a Diego Berral gracias al empeño de las hermanas

Fueron ellos mismos gracias a las recorridas que hicieron desde el primer día que lograron dar con Diego. “Nosotros lo encontramos, la policía no hacía nada, nos dejaron solos. Todos los días volvíamos a casa a las 5 de la mañana. Recorríamos todo Provincia y Capital Federal”, recordó.

Sus hermanas salieron a buscarlo todas las noches, pegando carteles y preguntando.

Sin embargo, quisieron agradecer a quienes sí les brindaron su apoyo. “Gracias a las personas que estuvieron dando una mano a través de las redes sociales y a los medios de comunicación que no nos dejaron solos”, sentenció.

Qué le pasó a Diego

Él tiene 32 años y se fue de su casa en González Catán el pasado jueves sin decir nada y sin llevarse nada. Si bien desde el entorno no confirmaron qué fue lo que pasó, previamente habían alertado que estaba siendo tratado psiquiátricamente.

“Está bajo tratamiento psiquiátrico para dejar el clonazepam. Comenzó a tomarlo porque decía que tenía ataques de pánico, pero llegó un momento en el que tomaba dos o tres pastillas por día, por eso estaba intentado dejarlas”, relató Melisa el pasado lunes.

Algo que las tenía en vilo fue que un hombre las llamó el sábado y les dijo que se lo encontró en la calle, en medio de una situación extraña. “Hace cinco días se fue de mi casa y desapareció sin llevarse nada. Lo más preocupante es que la última persona que lo vio estaba por Capital Federal, se le acercó de atrás y le dijo ‘no mires para atrás que es peor’, el hombre pensó que lo iba a robar, pero inmediatamente le indicó ‘me llamo Diego Gonzalo Berral, buscáme en Facebook. Si me pasa algo, soy de González Catán’”, explicó la hermana.

Ésta fue la última noticia que tuvieron de él hasta hoy. “Además el hombre nos contó que atrás de él venía un hombre como persiguiéndolo, así que mi hermano se cruzó de vereda y se tomó el 135 que no sabemos a dónde lo dejó. No sabemos si es verdad o no que lo habían amenazado, supuestamente si no entregaba la casa y el auto lo iban a matar. Él le llamó a conocidos diciéndoles eso”, agregó Melisa.