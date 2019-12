Leonel Fazio, el único sospechoso por el crimen del arquitecto colonense Pablo Fullana Borsato, se negó a declarar ante el fiscal del caso y seguirá detenido por "homicidio agravado por ensañamiento". Pero no fue este su primer problema con la ley. "Hice todo lo que pude pero se me fue de las manos", dijo su mamá, María de los Ángeles Amend, a la prensa. "Nadie me escuchó, esto yo lo anticipé", dijo.

El domingo cerca de las 8 de la mañana volvió a verlo, estaba con la ropa y la cara ensangrentadas y le golpeaba la ventana. "Mamá, abrime, abrime carajo, maté a un tipo, maté a un tipo", le decía

"Pedí ayuda al hospital municipal, a la psiquiatra, a una institución de menores y a la fiscal Magdalena Brahm", dijo la mujer, y sostuvo que le respondió: "Usted, como madre, se tiene que hacer cargo de su hijo". El acusado cumplirá 19 años en unos días, está medicado bajo tratamiento psiquiátrico y hace más de una década le diagnosticaron un retraso madurativo en el aprendizaje. Desde hace un año no vivía con ella. La mujer contó que robaba y hasta le había pegado alguna vez, por lo que la "convivencia se volvió imposible".

"No lo voy a perdonar nunca", aseguró. "Enterraron a Pablo, y yo enterré a mi hijo en vida. Él está muerto para mí. No lo quiero ver, no lo voy a perdonar nunca", sostuvo dolida la mujer. Ante la pregunta de qué haría si se cruza con la madre de la víctima, dijo: "La abrazaría en silencio y llorando le pediría perdón".

Según el fiscal de Colón, Ignacio Uthurry, se sospecha que Fazio es quien mató con alevosía al reconocido arquitecto y activista por la diversidad sexual. Aseguró que es imputable, aunque se le hará una nueva pericia "para conocer su estado psicológico". Por su parte, la hermana del detenido escribió en las redes sociales y pidió justicia por Borsato.

"Cansadas con mi mamá pidiendo ayuda de todas las maneras posibles y nadie nos ayudó. Nosotras no pedíamos respaldo para nosotras, sino para toda la sociedad porque sabíamos que iba a pasar esto", afirmó.

La madre dijo que su hijo no le había contado nunca si era homosexual, pero ella intuía que si. Así como también sospechaba que tenía sexo por dinero, aunque no creía que la víctima lo hubiera contratado. Se esperan los resultados de las pericias a la ropa del acusado.