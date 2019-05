El sábado pasado, un hombre fue víctima de un violento hecho delictivo al salir de la casa de su cuñado en Floresta, con su hijo en brazos. Fue asaltado por tres delincuentes que los apuntaron con armas en la cabeza.

“Fue horrible, salía con el nene en brazos, porque se había quedado dormido en el asiento trasero, y me sorprende un auto donde se bajan tres delincuentes armados apuntando a mi y a mi hijo en la cabeza, y me piden toda la plata. Miedo y vilencia”, le describió Nicolás, a Crónica HD.

“En este caso no paso nada, pero se me viene a la cabeza el caso de Brian hace tres años, misma situación, se escapa un tiro, y mata a la criatura. Misma situación. A partir de ese caso hay policía. Pero no me sentía protegido.”

Cabe recordar, que Brian Aguinaco, fue el adolescente de 14 años asesinado por motochorros que huían tras cometer un robo en el barrio porteño de Bajo Flores en diciembre de 2016.

LEÉ TAMBIÉN: Violento robo a un hombre que tenía a su hijo en brazos: estremecedor video

“Necesitamos que la seguridad esté dispuesta a frenar un delincuente dispuesto a matar”, se lamentó la victima del robo por la situación de inseguridad que tuvo que vivir.

Sobre el momento en el cual lo amenazaron con su vida contó: “Yo me quedo paralizado, en el momento en que me apuntan tres armas en la cabeza, y me dicen ´tírate al piso´ haces lo te dicen eso, para salir de ese momento. Vos estas con tu hijo. No atinas a hacer nada, atinas a que se lleven todo para que pase ese momento lo más rápido posible”

“No voy a poner en riesgo la vida de nadie, menos la de mi hijo”, resaltó tras la situación que tuvo que vivir y agregó que: “Estas personas están dispuestas a matar por una billetera”