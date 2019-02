"Hace tres días que iba a la colonia. Quería ir a aprender a nadar y no quedarse en casa aburrido", contó el padre del nene de 6 años que fue hallado muerto el martes en una pileta del complejo del Colegio Lincoln, en La Plata.



"Me llamó la policía y me pidió por favor que fuera pero no me dijeron nada", relató el papá de Lucas Liyn, quien dio más precisiones del momento en que se enteró de la trágica noticia.



"Me siento mal, la colonia no dijo nada", siguió su relato Min Lin. Cuando arribó a la institución le comunicaron sobre el accidente pero no le dejaron ver el cuerpo. "Nos fuimos para ahí pero no sabíamos. Cuando llegamos había muchos policías. No me dejaron ver a mi hijo pero después lo pude ver con mi señora", añadió.



El hombre también reveló que todavía no recibió explicaciones por parte de la institución. Eran 17 chicos bajo el cuidado de un adulto. Según fuentes oficiales de la Municipalidad de La Plata, todo parece indicar que hubo negligencia en el manejo del grupo de los menores.

El complejo del prestigioso colegio platense

El colegio Lincoln de La Plata está ubicado en la manzana de 6, entre 40 y 41. Es uno de los institutos más caros de la ciudad. Se paga hasta 15 mil pesos de cuota mensual por actividades académicas que realizan en doble jornada.



"Lucas le tenía miedo al agua", contó, visiblemente emocionado, el padre del nene, y también agregó que "pensaba que era una pileta chiquita, no una grande". La parte más profunda del natatorio tiene 3 metros. El argumento de la defensa de la colonia es que a esa hora de la tarde hay una caída del sol que provoca un reflejo en la superficie del agua que dificultó haber visto al chico. Sin embargo, la familia aseguró que la piscina estaba cubierta.