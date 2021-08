"Te arrancan una parte de vos, tu otra mitad. Me sacaron una parte de mí. Mi hermano era una parte de mi vida", dijo entre sollozos Sabrina, al referirse a Nicolás Vergara, quien fue asesinado a balazos por un motociclista, al igual que un compañero de trabajo, el lunes 2 de agosto en una esquina de la localidad bonaerense de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón. El homicida disparó 17 veces contra el auto en el que se encontraban las víctimas, ambas de 35 años.

La joven, en diálogo con Crónica HD, pidió que "el asesino pague y que tenga perpetua: que no vea nunca más la luz del día".

Por el doble crimen, fue detenido un hombre de 42 años, identificado como José Serra, a quien durante un allanamiento en su casa le confiscaron una moto Honda de 150 centímetros cúbicos, una escopeta 12/70 y 50 cartuchos.

Por su parte, José Vergara, padre de Nicolás, compungido sostuvo que su hijo "ayudaba a todo el mundo, de corazón". El hombre detalló que la víctima "no era albañil", sino mecánico de motos. Y precisó que se juntó con el otro asesinado, Ezequiel Contreras, porque quería aprender construcción de viviendas, para hacer su propia casa en un terreno que recientemente había comprado.

"Acá, ayudamos a los bomberos, a todos. Nicolás arreglaba motos a gente que iba a trabajar y lo hacía gratis", destacó José, también al ser entrevistado por Crónica HD.

El hombre, luego, se quejó de la inseguridad que hay en Chapadmalal. "Acá no hay patrulleros. Hace años que pedidos a la Justicia y a la Policía que intervengan contra las bandas de delincuentes", manifestó. Y agregó: "Las dejaron caminar y ahora son insostenibles".

Y aseguró que el ataque a balazos estuvo originado en una venganza de uno de los integrantes de esas organizaciones criminales contra Contreras, porque había "enfrentado a una de las bandas", cansado de sus atropellos.

"Nicolás no sabía nada de lo que estaba pasando, ni lo que pasó. Lo único que él me decía es que era feliz con su vida, lo único que quería era hacer su casa. No tenía maldad. Por eso, pedimos justicia. Que su asesinato no quede impune", finalizó Sabrina.